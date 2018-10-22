Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, grup maçlarının 3. haftası Salı günü başlayacak.
Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta karşılaşmaları, 23 Ekim Salı ve 24 Ekim Çarşamba günü oynanacak. İki maçta topladığı 3 puanla D grubunun 3. sırasında yer alan Galatasaray, 24 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de Almanya'nın Schalke 04 takımını ağırlayacak.
GALATASARAY - SCHALKE MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın Schalke maçı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer maçların Türkiye'de yayınlanacağı kanallar henüz açıklanmadı. Ancak beİN Sports'un yine tüm karşılaşmaları vermesi bekleniyor.
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Üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:
22 Ekim Salı:
19.55 AEK (Yunanistan) - Bayern Münih (Almanya)
19.55 Young Boys (İsviçre) - Valencia (İspanya)
22.00 Ajax (Hollanda) - Benfica (Portekiz)
22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere)
22.00 Hoffenheim (Almanya) - Olympique Lyon (Fransa)
22.00 Real Madrid (İspanya) - Viktoria Plzen (Çekya)
22.00 Roma (İtalya) - CSKA Moskova (Rusya)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Juventus (İtalya)
24 Ekim Çarşamba:
19.55 Club Brugge (Belçika) - Monaco (Fransa)
19.55 PSV (Hollanda) - Tottenham (İngiltere)
22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
22.00 Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya)
22.00 Liverpool (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Napoli (İtalya)
22.00 Galatasaray - Schalke 04 (Almanya)
22.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Porto (Portekiz)
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Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta karşılaşmaları, 23 Ekim Salı ve 24 Ekim Çarşamba günü oynanacak. İki maçta topladığı 3 puanla D grubunun 3. sırasında yer alan Galatasaray, 24 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de Almanya'nın Schalke 04 takımını ağırlayacak.
GALATASARAY - SCHALKE MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın Schalke maçı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer maçların Türkiye'de yayınlanacağı kanallar henüz açıklanmadı. Ancak beİN Sports'un yine tüm karşılaşmaları vermesi bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi maçlarına hemen iddaa oynanmak için TIKLAYIN...
Üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:
22 Ekim Salı:
19.55 AEK (Yunanistan) - Bayern Münih (Almanya)
19.55 Young Boys (İsviçre) - Valencia (İspanya)
22.00 Ajax (Hollanda) - Benfica (Portekiz)
22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere)
22.00 Hoffenheim (Almanya) - Olympique Lyon (Fransa)
22.00 Real Madrid (İspanya) - Viktoria Plzen (Çekya)
22.00 Roma (İtalya) - CSKA Moskova (Rusya)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Juventus (İtalya)
24 Ekim Çarşamba:
19.55 Club Brugge (Belçika) - Monaco (Fransa)
19.55 PSV (Hollanda) - Tottenham (İngiltere)
22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
22.00 Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya)
22.00 Liverpool (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Napoli (İtalya)
22.00 Galatasaray - Schalke 04 (Almanya)
22.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Porto (Portekiz)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın