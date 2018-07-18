  •  
    Emre Mor'un menajeri açıkladı! "Transferi..."
  •  
    Ve Zico'nun yeni adresi belli oldu! 16 yıl sonra
  •  
    "Evet, Türkiye'den de bir teklif aldım ancak..."
  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Süper Lig CAYIR CAYIR; SON DAKİKA transferi!

Şampiyonlar Ligi'nde 10 takım tur atladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanşında 10 maç yapıldı.

Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde 10 takım tur atladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Temmuz 2018 00:08
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanşında 10 maç yapıldı. 

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda 1. ön eleme turunda Türk Hakem Alper Ulusoy'un yönettiği maçta, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibi golsüz beraberlikle biten karşılaşmanın rövanşında ağırladığı Letonya ekibi Spartaks Jurmala'yı 2-0 yenerek üst tura çıktı.

Kukesi, Hapoel Beer-Sheva, Ludogorets, Suduva, Videoton, HJK, Shkendija, Legia Varşova ve Malmö de tur atlayan diğer takımlar oldu.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Spartaks Jurmala (Letonya): 2-0 (0-0)

Valletta (Malta) - Kukesi (Arnavutluk): 1-1 (0-0)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Flora (Estonya): 3-1 (4-1)

Crusaders (Kuzey İrlanda) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-2 (0-7)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Suduva (Litvanya): 1-0 (1-3)

Videoton (Macaristan) - Dudelange (Lüksemburg): 2-1 (1-1)

HJK (Finlandiya) - Vikingur (Faroe Adaları): 3-1 (2-1)

The New Saints (Galler) - Shkendija (Makedonya): 4-0 (0-5)

Legia Varşova (Polonya) - Cork City (İrlanda): 3-0 (1-0)

Malmö (İsveç) - Drita (Kosova): 2-0 (3-0)

Organizasyonun 1. ön eleme turu rövanş maçları, yarın oynanacak 6 karşılaşmayla sona erecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için