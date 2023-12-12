Haber Tarihi: 12 Aralık 2023 15:50 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 15:50

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kimler?

Şampiyonlar Ligi 6. hafta karşılaşmaları sonuçlarına göre gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. A,B,C,D,E,F,G,H Grubundan toplam 16 takım bir üst turda mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar, 12 ve 13 Aralık'ta oynanacak maçlar ile netlik kazanacak. Son hafta öncesinde 12 takım bir üst tur biletini aldı. Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kimler?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kimler?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı yarın oynanacak maçlar ile başlayacak. Devler Ligi'nde 12 takım bir üst tur biletini aldı. Son 16 turu için bilet alacak 4 takım, 12 ve 13 Aralık'ta oynanacak maçların ardından belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kimler? 

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon şehrinde 18 Aralık Cuma günü saat 14:00'te gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Exxen üzerinden canlı olarak izlenebilecek. 

GALATASARAY MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri arasında Barcelona, Lazio, Atletico Madrid, Real Madrid, Arsenal gibi gruptan çıkmayı garantileyen takımlar bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Kopenhag deplasmanında alacağı her türlü galibiyette bir üst tura yükselecek. 5 puanla averajla 3. sırada yer alan Galatasaray, mağlup olması durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilecek. A Grubu'nda üçüncü olarak elenen takım UEFA Avrupa Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında Bayern Münih, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, PSV, Leipzig, Real Sociedad, İnter, Atletico Madrid, Lazio ve Barcelona gibi güçlü takımlar bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı garantileyen takımların tamamı ise Bayern Münih, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, PSV, Leipzig, Real Sociedad, İnter, Atletico Madrid, Lazio ve Barcelona oldu.

 
 
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