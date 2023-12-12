Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kimler?





GALATASARAY MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon şehrinde 18 Aralık Cuma günü saat 14:00'te gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Exxen üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri arasında Barcelona, Lazio, Atletico Madrid, Real Madrid, Arsenal gibi gruptan çıkmayı garantileyen takımlar bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Kopenhag deplasmanında alacağı her türlü galibiyette bir üst tura yükselecek. 5 puanla averajla 3. sırada yer alan Galatasaray, mağlup olması durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilecek. A Grubu'nda üçüncü olarak elenen takım UEFA Avrupa Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.



Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında Bayern Münih, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, PSV, Leipzig, Real Sociedad, İnter, Atletico Madrid, Lazio ve Barcelona gibi güçlü takımlar bulunuyor.



Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı garantileyen takımların tamamı ise Bayern Münih, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, PSV, Leipzig, Real Sociedad, İnter, Atletico Madrid, Lazio ve Barcelona oldu.



