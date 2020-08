Şampiyonlar Ligi, sahibini buluyor!

PSG - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi final maçını sizin için çok daha eğlenceli bir hale getirdik. Bu maçta atılacak her gol size gol başına 100 MB kazandıracak. Bizden her golde internet kazanman için tek yapman gereken "Eğlence" sayfasında yer alan "Her Gol 100 MB" oyunu ile bu maça oynamak ve bol sayıda gol olmasını beklemek. Hakkım bitti diye de üzülme, hemen Hak Al ekranından 3 TL karşılığında 1 hak alarak MB'ları kazanma şansını elde edebilirsin. Daha fazla MB istiyorsan da yine Hak Al bölümünde 8 TL karşılığında 3 adet Her Gol 100 MB hakkı alabilir, daha fazla maça oynayıp daha fazla internet kazanabilirsin



Şampiyonlar Ligi'nin dev finalinde Paris Saint-Germain ile Bayern Münih Portekiz'in Luz Stadı'nda kozlarını paylaşacak.



Şampiyonlar Ligi finalinde Alman devi Bayern Münih ile Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain karşı karşıya geliyor.



Koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz olarak Portekiz'in Luz Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22:00'de başlayacak. İtalyan hakem Daniele Orsata'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.



Fransız ekibi PSG, yarı finalde Red Bull Leipzig'i mağlup ederek finale yükselmiş, Bayern ise Olympique Lyon'e safdışı bırakarak final biletini kapmıştı. Bayern Münih daha önce 5 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşırken PSG ise tarihinde ilk kez final müsabakasına çıkmış olacak.



PSG - BAYERN 8. KEZ KARŞI KARŞIYA



PSG ile Bayern Münih, Avrupa kupalarında daha önce tamamı Şampiyonlar Ligi grup maçları olmak üzere 8 defa karşılaştı. Bu müsabakalardan PSG 5, Bayern Münih ise 3 kez galibiyetle ayrıldı. 1994-1995 sezonunda iki takım arasında ilk kez oynanan maçı PSG 2-0 kazanırken, 2017-2018 sezonunda oynanan son karşılaşma Bayern Münih'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. PSG'nin bu maçlardaki 12 golüne Bayern Münih 11 golle karşılık verdi.



EKSİKLER, CEZALILAR



PSG'de kaleci Navas'ın sakatlığı sürüyor ancak maç saatine kadar son durumu belli olacak. Ayrıca Gueye ve Kurzawa'nın sürpriz olmazsa kadroda olmaları beklenmiyor.



Bayern cephesinde ise sakat veya cezalı hiçbir oyuncu bulunmuyor.



MUHTEMEL 11'LER



PSG

Sergio Rico

Kehrer

Thiago Silva

Kimpembe

Juan Bernat

Marquinhos

Ander Herrera

Paredes

Di Maria

Mbappe

Neymar



Bayern

Neuer

Kimmich

J. Boateng

Alaba

Davies

Goretzka

Thiago

Gnabry

T. Müller

Perisic

Lewandowski



PSG BAYERN'E KARŞI ÜSTÜN



Fransız ekibi PSG, tarihinde ilk kez oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kuruyor. Ligue 1'de son 8 sezonun 7'sinde şampiyon olan ancak aynı başarıyı Avrupa'da yakalamayan PSG, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak bir ilki başarmayı hedefliyor. Paris ekibi, kupaya uzanması halinde "Devler Ligi"nde şampiyonluğa ulaşan 23. takım olacak.



Bayern Münih ise 2013'ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmak istiyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarını kazanan Almanya temsilcisi, özellikle çeyrek finalde Barcelona'ya karşı aldığı 8-2'lik galibiyetle turnuvanın favorilerinden olduğunu kanıtladı. Bavyera ekibi, Real Madrid (13) ve Milan'ın (7) ardından kupayı en çok kazanan üçüncü takım olarak Liverpool'u yakalamayı amaçlıyor.



2. FRANSIZ - ALMAN FİNALİ



PSG yarı finalde Alman ekibi Leipzig'i eleyerek finale çıkarken, Bayern Münih ise Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u saf dışı bırakmıştı.



PSG-Bayern Münih karşılaşması, Fransız ve Alman kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 2'nci Şampiyonlar Ligi maçı olacak.



Daha önce 1975-1976 sezonunda Bayern Münih ile Saint-Etienne finalde karşılaşmış, müsabakayı 1-0 kazanan Bavyera ekibi kupanın sahibi olmuştu.