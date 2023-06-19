Haber Tarihi: 19 Haziran 2023 12:29 - Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2023 12:29

Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi ne zaman 2023: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler?

Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi ne zaman 2023: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. 2023-2024 sezonunda oynanacak karşılaşmaların kura çekimi bu hafta gerçekleştirilecek. 2022-2023 Spor Toto Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray da ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri kimler?

Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi ne zaman 2023: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler?
Abone Ol
Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılacak sarı-kırmızılı ekibin Devler Ligi'ne kalabilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor. İstanbul'da gerçekleştirilen 2023 yılı Şampiyonlar Ligi finali Manchester City'nin şampiyonluğu ile sonuçlanmıştı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın da yer alacağı Şampiyonlar Ligi kuraları bu hafta gerçekleştirilecek. İşte Şampiyonlar Ligi kura çekim takvimi 2023!
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİM TAKVİMİ 2023

Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonu İlk Eleme Turu kuraları 20 Haziran 2023 Salı günü, İkinci Eleme Turu kuraları ise 21 Haziran 2023 Çarşamba günü çekilecek. Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimleri, 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Avrupa kupalarına 2. eleme turundan katılacak 4 Türk takımının da rakipleri, bu kuralarla belirlenecek. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri netleşmeye başladı. Sarı kırmızılı ekibin efsaneleri arasında yer alan Gheorge Hagi'nin çalıştırdığı Romanya temsilcisi Farul Constanta'nın yanı sıra Albert Riera yönetimindeki Olimpija, sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu Galatasaray'ın Muhtemel Rakipleri
Aris

 Kıbrıs Rum Kesimi
* Astana


 Kazakistan
* M.Haifa

 İsrail
* Zalgiris

 Litvanya
* HJK Helsinki

 Finlandiya
* F.Tallinn

 Estonya
* Shamrock

 İrlanda
* New Saints

 Galler
* O.Ljubljana

 Slovenya
* Z.Mostar

 Bosna Hersek
* İşaretli 9 takım, birinci ön eleme turunda elenmeleri halinde, kendilerini eleyen takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak.

Üçüncü ön eleme turundaki muhtemel rakipler

Üçüncü ön eleme turuna kalması halinde Galatasaray'ı 6 takım bekliyor.

Bu takımlardan 2'si şampiyonaya bu turdan katılacak olan Sparta Prag ve AEK.

Diğer 4 takım ise önceki turlardan gelecek Molde, Ludogorest (Bulgaristan), Sheriff ve BATE Borisov (Belarus).

Söz konusu 4 takımın bu turdan önce elenmesi halinde kendilerini elemeyi başaran takımlar, sarı-kırmızılı ekibin rakipleri arasında yer alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu Galatasaray'ın Muhtemel Rakipleri
Sparta Prag

 Çekya
AEK

 Yunanistan
* Molde

 Norveç
* Sheriff

 Moldova
* Ludogorets

 Bulgaristan
* BATE Borisov

 Belarus
* İşaretli 4 takım, önceki turlarda elenmeleri halinde, kendilerini eleyen takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak.

Play-off turunda muhtemel rakipler

Galatasaray gruplar öncesi son aşama olan play-off turuna adını yazdırması durumunda karşısında 4 muhtemel rakip yer alacak.

Belçika şampiyonu Antwerp, organizasyona bu turdan katılacağı için Cim-Bom'un direkt rakibi pozisyonunda.

Diğer 3 muhtemel rakipse daha önceki turları geçmeleri şartıyla Ferencvaros, Karabağ ve Sloven Bratislava (Slovakya).

Aksi takdirde bu takımları eleyerek play-off'a kalan takımlar, sarı-kırmızılı ekibin karşısında yer alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Galatasaray'ın Muhtemel Rakipleri
Antwerp

 Belçika
* Ferencvaros

 Macaristan
* Karabağ

 Azerbaycan
* S.Bratislava

 Slovakya
* İşaretli 3 takım, önceki turlarda elenmeleri halinde, kendilerini eleyen takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak.
Ön eleme turlarında maç takvimi

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da boy göstereceği ikinci ön eleme turunda kura çekimi 21 Haziran'da gerçekleşecek.

Eşleşmelerde ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra yapılacak.

Takımlar, üçüncü ön eleme turu ilk maçları için 8-9 Ağustos'ta, play-off turu ilk müsabakaları için 22-23 Ağustos'ta yeşil zemine çıkacak.

Bu turlarda da rövanş karşılaşmalarının heyecanı ilk maçların haftasında yaşanacak.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray'ın katılacağı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos'ta yapılacak. Takımlar, 3. eleme turunda ilk maçlara 8-9 Ağustos ve rövanş müsabakalarına 15 Ağustos'ta çıkacak. Play-off turunda 22-23 ve 29-30 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından gruplara kalacak son takımlar belli olacak.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un mücadele edeceği Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu karşılaşmaları, 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta oynanacak. Ekipler, 3. eleme turu maçları için 10 ve 17 Ağustos, play-off müsabakaları için ise 24 ve 31 Ağustos'ta sahaya çıkacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Şampiyonlar Ligi
Gündem

Diğer Haberler

Guti, Türkiye'ye geri dönebilir! Spor Toto Süper Lig Guti, Türkiye'ye geri dönebilir!
Şenol Güneş full mesai Beşiktaş Şenol Güneş full mesai
Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi ne zaman 2023: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Gündem Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi ne zaman 2023: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler?
Yazarlardan Ali Koç yorumları: 'Ali Koç iki konuda haklı' Fenerbahçe Yazarlardan Ali Koç yorumları: "Ali Koç iki konuda haklı"
Süper Lig'de ilginç hakem raporu Spor Toto Süper Lig Süper Lig'de ilginç hakem raporu
Dursun Özbek'ten Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gönderme! Türkiye Transferler Dursun Özbek'ten Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gönderme!
Borja Sainz, Norwich yolcusu! Futbol Borja Sainz, Norwich yolcusu!
Yattara'dan Trabzonspor'a transfer önerisi! Trabzonspor Yattara'dan Trabzonspor'a transfer önerisi!
İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı Transferler İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
2
İşte Fenerbahçe'nin 5 yıldız çözümü
3
Manchester United'ın forvet listesi belli oldu
4
Galatasaray'ın transfer stratejisi ve 8+3 kuralı
5
Liverpool'a 180 milyonluk darbe
6
Beşiktaş'a Kessie transferinde kötü haber!
7
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a!

SON HABERLER

yukarı ok