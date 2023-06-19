Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi ne zaman 2023: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler?

Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılacak sarı-kırmızılı ekibin Devler Ligi'ne kalabilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor. İstanbul'da gerçekleştirilen 2023 yılı Şampiyonlar Ligi finali Manchester City'nin şampiyonluğu ile sonuçlanmıştı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın da yer alacağı Şampiyonlar Ligi kuraları bu hafta gerçekleştirilecek. İşte Şampiyonlar Ligi kura çekim takvimi 2023! ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİM TAKVİMİ 2023
Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonu İlk Eleme Turu kuraları 20 Haziran 2023 Salı günü, İkinci Eleme Turu kuraları ise 21 Haziran 2023 Çarşamba günü çekilecek. Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimleri, 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Avrupa kupalarına 2. eleme turundan katılacak 4 Türk takımının da rakipleri, bu kuralarla belirlenecek. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek. GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri netleşmeye başladı. Sarı kırmızılı ekibin efsaneleri arasında yer alan Gheorge Hagi'nin çalıştırdığı Romanya temsilcisi Farul Constanta'nın yanı sıra Albert Riera yönetimindeki Olimpija, sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.
| UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu Galatasaray'ın Muhtemel Rakipleri
| Aris
| Kıbrıs Rum Kesimi
| * Astana
| Kazakistan
| * M.Haifa
| İsrail
| * Zalgiris
| Litvanya
| * HJK Helsinki
| Finlandiya
| * F.Tallinn
| Estonya
| * Shamrock
| İrlanda
| * New Saints
| Galler
| * O.Ljubljana
| Slovenya
| * Z.Mostar
| Bosna Hersek
| * İşaretli 9 takım, birinci ön eleme turunda elenmeleri halinde, kendilerini eleyen takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak.
Üçüncü ön eleme turundaki muhtemel rakipler
Üçüncü ön eleme turuna kalması halinde Galatasaray'ı 6 takım bekliyor.
Bu takımlardan 2'si şampiyonaya bu turdan katılacak olan Sparta Prag ve AEK.
Diğer 4 takım ise önceki turlardan gelecek Molde, Ludogorest (Bulgaristan), Sheriff ve BATE Borisov (Belarus).
Söz konusu 4 takımın bu turdan önce elenmesi halinde kendilerini elemeyi başaran takımlar, sarı-kırmızılı ekibin rakipleri arasında yer alacak.
| UEFA Şampiyonlar Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu Galatasaray'ın Muhtemel Rakipleri
| Sparta Prag
| Çekya
| AEK
| Yunanistan
| * Molde
| Norveç
| * Sheriff
| Moldova
| * Ludogorets
| Bulgaristan
| * BATE Borisov
| Belarus
| * İşaretli 4 takım, önceki turlarda elenmeleri halinde, kendilerini eleyen takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak.
Play-off turunda muhtemel rakipler
Galatasaray gruplar öncesi son aşama olan play-off turuna adını yazdırması durumunda karşısında 4 muhtemel rakip yer alacak.
Belçika şampiyonu Antwerp, organizasyona bu turdan katılacağı için Cim-Bom'un direkt rakibi pozisyonunda.
Diğer 3 muhtemel rakipse daha önceki turları geçmeleri şartıyla Ferencvaros, Karabağ ve Sloven Bratislava (Slovakya).
Aksi takdirde bu takımları eleyerek play-off'a kalan takımlar, sarı-kırmızılı ekibin karşısında yer alacak.
Ön eleme turlarında maç takvimi
| UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Galatasaray'ın Muhtemel Rakipleri
| Antwerp
| Belçika
| * Ferencvaros
| Macaristan
| * Karabağ
| Azerbaycan
| * S.Bratislava
| Slovakya
| * İşaretli 3 takım, önceki turlarda elenmeleri halinde, kendilerini eleyen takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da boy göstereceği ikinci ön eleme turunda kura çekimi 21 Haziran'da gerçekleşecek.
Eşleşmelerde ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra yapılacak.
Takımlar, üçüncü ön eleme turu ilk maçları için 8-9 Ağustos'ta, play-off turu ilk müsabakaları için 22-23 Ağustos'ta yeşil zemine çıkacak.
Bu turlarda da rövanş karşılaşmalarının heyecanı ilk maçların haftasında yaşanacak. MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Galatasaray'ın katılacağı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos'ta yapılacak. Takımlar, 3. eleme turunda ilk maçlara 8-9 Ağustos ve rövanş müsabakalarına 15 Ağustos'ta çıkacak. Play-off turunda 22-23 ve 29-30 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından gruplara kalacak son takımlar belli olacak.
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un mücadele edeceği Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu karşılaşmaları, 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta oynanacak. Ekipler, 3. eleme turu maçları için 10 ve 17 Ağustos, play-off müsabakaları için ise 24 ve 31 Ağustos'ta sahaya çıkacak.