Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi ne zaman 2023: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler?

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu Galatasaray'ın Muhtemel Rakipleri



Aris



Kıbrıs Rum Kesimi



* Astana





Kazakistan



* M.Haifa



İsrail



* Zalgiris



Litvanya



* HJK Helsinki



Finlandiya



* F.Tallinn



Estonya



* Shamrock



İrlanda



* New Saints



Galler



* O.Ljubljana



Slovenya



* Z.Mostar



Bosna Hersek



* İşaretli 9 takım, birinci ön eleme turunda elenmeleri halinde, kendilerini eleyen takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak.





Üçüncü ön eleme turundaki muhtemel rakipler

UEFA Şampiyonlar Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu Galatasaray'ın Muhtemel Rakipleri



Sparta Prag



Çekya



AEK



Yunanistan



* Molde



Norveç



* Sheriff



Moldova



* Ludogorets



Bulgaristan



* BATE Borisov



Belarus



* İşaretli 4 takım, önceki turlarda elenmeleri halinde, kendilerini eleyen takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak.





Play-off turunda muhtemel rakipler

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Galatasaray'ın Muhtemel Rakipleri



Antwerp



Belçika



* Ferencvaros



Macaristan



* Karabağ



Azerbaycan



* S.Bratislava



Slovakya



* İşaretli 3 takım, önceki turlarda elenmeleri halinde, kendilerini eleyen takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak.





Ön eleme turlarında maç takvimi

Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılacak sarı-kırmızılı ekibin Devler Ligi'ne kalabilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor. İstanbul'da gerçekleştirilen 2023 yılı Şampiyonlar Ligi finali Manchester City'nin şampiyonluğu ile sonuçlanmıştı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın da yer alacağı Şampiyonlar Ligi kuraları bu hafta gerçekleştirilecek. İşte Şampiyonlar Ligi kura çekim takvimi 2023!Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonu İlk Eleme Turu kuraları 20 Haziran 2023 Salı günü, İkinci Eleme Turu kuraları ise 21 Haziran 2023 Çarşamba günü çekilecek. Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimleri, 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.Avrupa kupalarına 2. eleme turundan katılacak 4 Türk takımının da rakipleri, bu kuralarla belirlenecek. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri netleşmeye başladı. Sarı kırmızılı ekibin efsaneleri arasında yer alan Gheorge Hagi'nin çalıştırdığı Romanya temsilcisi Farul Constanta'nın yanı sıra Albert Riera yönetimindeki Olimpija, sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.Üçüncü ön eleme turuna kalması halinde Galatasaray'ı 6 takım bekliyor.Bu takımlardan 2'si şampiyonaya bu turdan katılacak olan Sparta Prag ve AEK.Diğer 4 takım ise önceki turlardan gelecek Molde, Ludogorest (Bulgaristan), Sheriff ve BATE Borisov (Belarus).Söz konusu 4 takımın bu turdan önce elenmesi halinde kendilerini elemeyi başaran takımlar, sarı-kırmızılı ekibin rakipleri arasında yer alacak.Galatasaray gruplar öncesi son aşama olan play-off turuna adını yazdırması durumunda karşısında 4 muhtemel rakip yer alacak.Belçika şampiyonu Antwerp, organizasyona bu turdan katılacağı için Cim-Bom'un direkt rakibi pozisyonunda.Diğer 3 muhtemel rakipse daha önceki turları geçmeleri şartıyla Ferencvaros, Karabağ ve Sloven Bratislava (Slovakya).Aksi takdirde bu takımları eleyerek play-off'a kalan takımlar, sarı-kırmızılı ekibin karşısında yer alacak.Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da boy göstereceği ikinci ön eleme turunda kura çekimi 21 Haziran'da gerçekleşecek.Eşleşmelerde ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra yapılacak.Takımlar, üçüncü ön eleme turu ilk maçları için 8-9 Ağustos'ta, play-off turu ilk müsabakaları için 22-23 Ağustos'ta yeşil zemine çıkacak.Bu turlarda da rövanş karşılaşmalarının heyecanı ilk maçların haftasında yaşanacak.Galatasaray'ın katılacağı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos'ta yapılacak. Takımlar, 3. eleme turunda ilk maçlara 8-9 Ağustos ve rövanş müsabakalarına 15 Ağustos'ta çıkacak. Play-off turunda 22-23 ve 29-30 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından gruplara kalacak son takımlar belli olacak.Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un mücadele edeceği Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu karşılaşmaları, 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta oynanacak. Ekipler, 3. eleme turu maçları için 10 ve 17 Ağustos, play-off müsabakaları için ise 24 ve 31 Ağustos'ta sahaya çıkacak.