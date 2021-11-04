Şampiyonlar Ligi'ne 3 takım veda etti

Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü maçlar sonunda temsilcimiz Beşiktaş'ın yanı sıra iki takım daha Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.



Beşiktaş'ın Sporting'e yenilerek matematiksel olarak üst tura çıkma şansını yitirdiği 4. maçlar sonunda Alman ekibi Red Bull Leipzig ile İsveç ekibi Malmö de turnuvaya veda eden takımla oldu.



Red Bull Leipzig Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, PSG ve Club Brugge'ün olduğu grupta 4. maçlar sonunda 1 puanla son sırada yer alırken Malmö ise Juventus, Chelsea ve Zenit'in bulunduğu grupta 4. maçlar sonunda puansız olarak son sırada bulunuyor.





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