Şampiyonlar Ligi'nden Zaha paylaşımı!

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha hakkında paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Şampiyonlar Ligi'nden Zaha paylaşımı!
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28 Temmuz 2023 18:58
UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha hakkında resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. 

UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, Zaha'nın sarı-kırmızılı formalı fotoğrafını paylaşarak Zaha'nın Drogba için söylediği "Drogba, Galatasaray'a gitmemi söyledi." notuyla paylaşım yaptı. 

Galatasaraylı taraftarlar bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve paylaşımda bulunarak destek verdi. 

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