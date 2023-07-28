Şampiyonlar Ligi'nden Zaha paylaşımı!

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha hakkında resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, Zaha'nın sarı-kırmızılı formalı fotoğrafını paylaşarak Zaha'nın Drogba için söylediği "Drogba, Galatasaray'a gitmemi söyledi." notuyla paylaşım yaptı.
Galatasaraylı taraftarlar bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve paylaşımda bulunarak destek verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, Zaha'nın sarı-kırmızılı formalı fotoğrafını paylaşarak Zaha'nın Drogba için söylediği "Drogba, Galatasaray'a gitmemi söyledi." notuyla paylaşım yaptı.
Galatasaraylı taraftarlar bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve paylaşımda bulunarak destek verdi.