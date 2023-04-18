Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bugün Chelsea ile Real Madrid ve Napoli ile Milan yarı finale çıkma mücadelesi verecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
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18 Nisan 2023 03:49
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bu gece oynanacak iki rövanş maçıyla birlikte yarı finale yükselecek ilk ekipler belli olacak.

Gecenin karşılaşmalarında Chelsea, sahasında Real Madrid'i 2-0'ın rövanşında konuk ederken Napoli ise 1-0 mağlup olduğu maçın ikinci ayağında Milan'ı ağırlayacak. Turu geçen ekipler İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finale bir adım daha yaklaşarak yarı finale adını yazdıracak.

Yarı finalde Napoli - Milan eşleşmesini geçen ekiple Inter - Benfica eşleşmesini geçen taraf karşı karşıya gelirken Manchester City - Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle Real Madrid - Chelsea maçının galibi yarı finalde kozlarını paylaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Napoli
Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Lobotka, Eljif Elmas, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Milan
Maignan, Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Krunic, Diaz, Bennacer, Leao, Giroud

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Chelsea

Arrizabalaga, Fofana, Thiago Silva, Chalobah, James, Kante, Fernandez, Cucurella, Mudryk, Havertz, Sterling

Real Madrid
Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Modric, Kroos, Valverde, Rodrygo, Benzema, Vinicius

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