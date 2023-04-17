Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları 18 Nisan Salı ve 19 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
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17 Nisan 2023 12:26
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesi salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında yarı finalistler, yarın ve 19 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

Manchester City 3, Inter ve son şampiyon Real Madrid 2, Milan ise bir gollük skor avantajıyla rövanşlara çıkacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanşlarının programı ve ilk maçların skorları şöyle:

18 Nisan:

Chelsea (İngiltere)-Real Madrid (İspanya) (0-2)

Napoli (İtalya)-Milan (İtalya) (0-1)

19 Nisan:

Bayern Münih (Almanya) - Manchester City (İngiltere) (0-3)

Inter (İtalya) - Benfica (Portekiz) (2-0)

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