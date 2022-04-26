Şampiyonlar Ligi'nde yarı final şifresiz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları 26 Nisan Salı günü start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final şifresiz
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26 Nisan 2022 10:38
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları 26 Nisan Salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı finalinde ilk maçlar, 26 Nisan Salı ve 27 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonda yarı final rövanş maçları ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Mücadeleler EXXEN'de canlı ve ŞİFRESİZ olarak yayınlanacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

Tamamı TSİ 22.00'te başlayacak çeyrek final turu ilk maçlarının programı şöyle:

26 Nisan Salı:

Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

27 Nisan Çarşamba:

Liverpool (İngiltere) - Villarreal (İspanya)

MUHTEMEL 11'LER

M. City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Sterling

Cezalı: Joao Cancelo

R. Madrid: Courtois; Carvajal, Eder Militao, Alaba, Mendy; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinícius Junior

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Jota, Mane

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupiñán; Parejo, Capoue, Coquelin: Lo Celso, Alcacer, Danjuma

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