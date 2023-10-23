Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupların üçüncü haftası başlıyor. Galatasaray, Almanya ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ekim 2023 13:28
UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının üçüncü haftası, salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının üçüncü haftası, salı günü ve 25 Ekim Çarşamba günü toplam 16 maçla tamamlanacak.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i saat 19.45'te konuk edecek.

Son kez mevcut formatla düzenlenecek turnuvada, üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

Salı:

19.45 Galatasaray-Bayern Münih (Almanya)

19.45 Inter (İtalya)-Salzburg (Avusturya)

22.00 Manchester United (İngiltere)-Kopenhag (Danimarka)

22.00 Sevilla (İspanya)-Arsenal (İngiltere)

22.00 Lens (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda)

22.00 Braga (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Union Berlin (Almanya)-Napoli (İtalya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Real Sociedad (İspanya)

25 Ekim Çarşamba:

19.45 Feyenoord (Hollanda)-Lazio (İtalya)

19.45 Barcelona (İspanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Celtic (İskoçya)-Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Milan (İtalya)

22.00 Newcastle United (İngiltere)-Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Leipzig (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Young Boys (İsviçre)-Manchester City (İngiltere)

22.00 Royal Antwerp (Belçika)-Porto (Portekiz)

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery