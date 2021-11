Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayanlar belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası tamamlandı.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda A, B, C ve D gruplarında altı maç oynandı. Grupta 5. maçlar sona sonunda Man City, Man United, Chelsea, Liverpool, PSG, Ajax, Sporting, Real Madrid, Inter, Bayern, Juventus son 16'ya adını yazdırmayı başardı.



MANCHESTER CITY, PSG'Yİ MAĞLUP ETTİ!



Gecenin öne çıkan maçında Manchester City, sahasında Paris Saint-Germain'i ağırladı. İngiliz ekibi, Raheem Sterling ve Gabriel Jesus'un golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Fransız temsilcisinin tek golünü Kylian Mbappe kaydetti.



Bu sonuçla A Grubu'nda ilk iki sırayı alan Manchester City ve Paris Saint-Germain, son 16 turuna kalmayı garantilerdi.



B Grubu'nda daha önce liderliği garantileyen Liverpool, sahasında Porto'yu Thiago Alcantara ve Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 yendi.



MILAN MESSIAS'IN GOLÜYLE ZAFERİ ALDI



Gruptaki diğer mücadelede ise Milan, Walter Messias'ın golüyle Atletico Madrid deplasmanından galibiyetle dönmeyi başardı.



Beşiktaş'ın yer aldığı C Grubu'nda ikincilik mücadelesi veren takımların karşı karşıya geldiği maçta Sporting Lizbon, sahasında Borussia Dortmund'u 3-1'lik skorla mağlup ederek son 16 turu biletini aldı.



D Grubu'nda ise Real Madrid, ilk maçta yenildiği Moldova temsilcisi Sheriff'i bu kez 3-0'la geçti. Puan cetvelinde ilk iki sırayı alması kesinleşen Real Madrid ve Inter, gruptan çıktı.



Sonuçlar



A Grubu:



Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-1



Club Brugge (Belçika) - Leipzig (Almanya): 0-5



B Grubu:



Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz): 2-0



Atletico Madrid (İspanya) - Milan (İtalya): 0-1



C Grubu:



Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1



D Grubu:



Sheriff (Moldova) - Real Madrid (İspanya): 0-3





