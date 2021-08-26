Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçları oynanan 3 maçla tamamlandı.

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Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu tamamlandı
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26 Ağustos 2021 01:17
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, oynanan üç maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol ve Salzburg bu sezon gruplarda mücadele edecek.

Shakhtar Donetsk'in Monaco'yu elemesiyle Beşiktaş, bugün gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimine 4. torbadan katılacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Monaco (Fransa): 1-0, 2-2 (uzatmalarda)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova): 0-3, 0-0

Brondby (Danimarka) - Salzburg (Avusturya): 1-2, 1-2


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