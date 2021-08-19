Şampiyonlar Ligi'nde play-off ilk maçları sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağı, 3 karşılaşmayla tamamlandı.
Benfica'da Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Gedson Fernandes maç kadrosunda olmasına rağmen oyuna dahil olmadı.
Rövanşlarının 24-25 Ağustos'ta oynanacağı ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Benfica (Portekiz) - PSV (Hollanda): 2-1
Malmö (İsveç) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-0
Young Boys (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan): 3-2
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağı, 3 karşılaşmayla tamamlandı.
Benfica'da Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Gedson Fernandes maç kadrosunda olmasına rağmen oyuna dahil olmadı.
Rövanşlarının 24-25 Ağustos'ta oynanacağı ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Benfica (Portekiz) - PSV (Hollanda): 2-1
Malmö (İsveç) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-0
Young Boys (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan): 3-2