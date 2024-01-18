Şampiyonlar Ligi'nde maç programı belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri Galatasaray Ekmas, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın mücadele edeceği son 16 turunda maç programı belirlendi.



Son 16 turunda 23 Ocak Salı günkü maçlarla başlayacak mücadele 20 Mart Çarşamba günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alanların çeyrek final vizesi alacağı organizasyonda grup liderleri saha avantajına sahip olacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşacaklar Dörtlü Final'e yükselecek.



Bursaspor İnfo Yatırım ve Darüşşafaka Lassa'nın veda ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde I Grubu'nda yer alacak TOFAŞ, İspanya'dan Unicaja, Fransa'dan SIG Strasbourg ile Cholet'le karşılaşacak.



J Grubu'ndaki Galatasaray Ekmas ise Fransa'da JDA Bourgogne Dijon'un yanı sıra Alman ekipler Telekom Baskets Bonn ve MHP RIESEN Ludwigsburg'la, K Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka ise İspanya'dan Lenovo Tenerife, İsrail'den Hapoel Bank Yahav ve Yunanistan'dan Peristeri ile mücadele edecek.



Türk temsilcilerinin son 16 turundaki maç programı şöyle:



1. hafta



23 Ocak Salı



Pınar Karşıyaka-Lenovo Tenerife



Telekom Baskets Bonn-Galatasaray Ekmas



24 Ocak Çarşamba



Unicaja-TOFAŞ



2. hafta



30 Ocak Salı



Galatasaray Ekmas-JDA Bourgogne Dijon



31 Ocak Çarşamba



TOFAŞ-SIG Strasbourg



Hapoel Bank Yahav-Pınar Karşıyaka



3. hafta



6 Şubat Salı



MHP RIESEN Ludwigsburg-Galatasaray



7 Şubat Çarşamba



TOFAŞ-Cholet



Pınar Karşıyaka-Peristeri



4. hafta



5 Mart Salı



Galatasaray Ekmas-Telekom Baskets Bonn



6 Mart Çarşamba



Cholet-TOFAŞ



Peristeri-Pınar Karşıyaka



5. hafta



12 Mart Salı



Galatasaray Ekmas-MHP RIESEN Ludwigsburg



13 Mart Çarşamba



TOFAŞ-Unicaja



Lenovo Tenerife-Pınar Karşıyaka



6. hafta



19 Mart Salı



Pınar Karşıyaka-Hapoel Bank Yahav



SIG Strasbourg-TOFAŞ



20 Mart Çarşamba



JDA Bourgogne Dijon-Galatasaray Ekmas



