Şampiyonlar Ligi'nde kura zamanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları cuma günü çekilecek.

Haber; Sporx.com
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Şampiyonlar Ligi'nde kura zamanı
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15 Mart 2024 01:53
Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekiliyor.

Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi cuma günü TSİ 14.00'te başlayacak ve TV 8.5'tan yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 9-10 Nisan ve 10-16 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek finalistler;

Arsenal (İngiltere)
Atletico Madrid (İspanya)
Barcelona (İspanya)
Bayern Münih (Almanya)
Borussia Dortmund (Almanya)
Manchester City (İngiltere)
Paris Saint-Germain (Fransa)
Real Madrid (İspanya)

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