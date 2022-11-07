Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı

Şampiyonlar Ligi'nde yeni kura heyecanıyla birlikte son 16 turunun eşleşmeleri belli olacak.



İsviçre'nin Nyon kentinte gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14:00'te TV8,5 ekranlarında yayınlanacak.



Bu turda bilindiği gibi aynı gruplarda olan takımlar ile aynı ülkelerin takımları eşleşemeyecek. Grubunu lider bitiren ekiplerle ikinci olan takımlar, aralarında eşleşerek çeyrek final vizesi almaya çalışacak.



İşte o takımlar:



Gruplarını lider bitiren takımlar



Bayern

Benfica

Chelsea

Manchester City

Napoli

Porto

Real Madrid

Tottenham



Grup ikincileri



Club Brugge

Dortmund

Frankfurt

Inter

Leipzig

Liverpool

Milan

Paris



MAÇ TARİHLERİ



Son 16: 14/15/21/22 Şubat ve 7/8/14/15 Mart 2023

Çeyrek Final: 11/12 ve 18/19 Nisan 2023

Yarı Final: 9/10 ve 16/17 Mayıs 2023

Final: 10 Haziran 2023





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