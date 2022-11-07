Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı

Şampiyonlar Ligi'nde yeni kura heyecanıyla birlikte son 16 turunun eşleşmeleri belli olacak.
İsviçre'nin Nyon kentinte gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14:00'te TV8,5 ekranlarında yayınlanacak.
Bu turda bilindiği gibi aynı gruplarda olan takımlar ile aynı ülkelerin takımları eşleşemeyecek. Grubunu lider bitiren ekiplerle ikinci olan takımlar, aralarında eşleşerek çeyrek final vizesi almaya çalışacak.
İşte o takımlar:
Gruplarını lider bitiren takımlar
Bayern
Benfica
Chelsea
Manchester City
Napoli
Porto
Real Madrid
Tottenham
Grup ikincileri
Club Brugge
Dortmund
Frankfurt
Inter
Leipzig
Liverpool
Milan
Paris
MAÇ TARİHLERİ
Son 16: 14/15/21/22 Şubat ve 7/8/14/15 Mart 2023
Çeyrek Final: 11/12 ve 18/19 Nisan 2023
Yarı Final: 9/10 ve 16/17 Mayıs 2023
Final: 10 Haziran 2023
İsviçre'nin Nyon kentinte gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14:00'te TV8,5 ekranlarında yayınlanacak.
Bu turda bilindiği gibi aynı gruplarda olan takımlar ile aynı ülkelerin takımları eşleşemeyecek. Grubunu lider bitiren ekiplerle ikinci olan takımlar, aralarında eşleşerek çeyrek final vizesi almaya çalışacak.
İşte o takımlar:
Gruplarını lider bitiren takımlar
Bayern
Benfica
Chelsea
Manchester City
Napoli
Porto
Real Madrid
Tottenham
Grup ikincileri
Club Brugge
Dortmund
Frankfurt
Inter
Leipzig
Liverpool
Milan
Paris
MAÇ TARİHLERİ
Son 16: 14/15/21/22 Şubat ve 7/8/14/15 Mart 2023
Çeyrek Final: 11/12 ve 18/19 Nisan 2023
Yarı Final: 9/10 ve 16/17 Mayıs 2023
Final: 10 Haziran 2023
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