Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı

Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı ve kuralar büyük merakla bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı
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07 Kasım 2022 03:29
Şampiyonlar Ligi'nde yeni kura heyecanıyla birlikte son 16 turunun eşleşmeleri belli olacak.

İsviçre'nin Nyon kentinte gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14:00'te TV8,5 ekranlarında yayınlanacak.

Bu turda bilindiği gibi aynı gruplarda olan takımlar ile aynı ülkelerin takımları eşleşemeyecek. Grubunu lider bitiren ekiplerle ikinci olan takımlar, aralarında eşleşerek çeyrek final vizesi almaya çalışacak.

İşte o takımlar:

Gruplarını lider bitiren takımlar

Bayern
Benfica
Chelsea
Manchester City
Napoli
Porto
Real Madrid
Tottenham

Grup ikincileri

Club Brugge
Dortmund
Frankfurt
Inter
Leipzig
Liverpool
Milan
Paris

MAÇ TARİHLERİ

Son 16: 14/15/21/22 Şubat ve 7/8/14/15 Mart 2023
Çeyrek Final: 11/12 ve 18/19 Nisan 2023
Yarı Final: 9/10 ve 16/17 Mayıs 2023
Final: 10 Haziran 2023

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