Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oluyor

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında ezeli rakipler Inter ile Milan bir kez daha karşıya gelecek.Giuseppe Meazza bir diğer adıyla San Siro'da oynanacak mücadele, saat 22:00'da başlayacak ve TV8 ile EXXEN ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetirken, VAR koltuğunda yine Fransız hakem Jerome Brissard oturacak.Geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçta ev sahibi avantajına sahip olan Milan, rakibi Inter'e 2-0 mağlup olmuş ve finale giden yolda işini zora sokmuştu. Yine aynı stadyumda oynanacak maçta bu kez ev sahibi avantajı Inter'de olacak.Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mhkitaryan, Dimarco, Lautaro, Dzeko.Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Krunic, Messias, Brahim Diaz, Saelemaekers, Giroud.İki takım arasında bu sezon içinde oynanan 4 mücadeleden birini Milan kazanırken, üçünde de Inter sahadan galibiyetle ayrılmıştı.Ligde oynanan ilk maçta Milan, Inter'i 3-2 yenerken, ocak ayında Suudi Arabistan'da oynanan Süper Kupa finalinde ise Inter, rakibini 3-0 yenmişti. Ligin ikinci yarısında oynanan maç ise Inter'in 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.Inter, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında geçen hafta Milan'ı 2-0 yenmişti.Diğer yandan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni daha önce 7 kez kazanan Milan ile 3 kez bu kupayı müzesine götüren Inter, "Devler Ligi"nde daha önce 5 kez karşı karşıya geldi.Bu maçların 2'sini Milan, 1'ini Inter kazanırken, 2 maç da beraberlikle sonuçlanmıştı.