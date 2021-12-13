Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kura çekimi sonrası eşleşmeler

İŞTE EŞLEŞMELER

NELER OLMUŞTU?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, teknik bir arızadan kaynaklanan hata nedeniyle tekrarlanarak yapıldı.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ve tekrarlanan kura çekimiyle belirlendi.Aynı ülke ve gruptan takımların eşleşemediği çekilişe son şampiyon unvanıyla katılan Chelsea'nin rakibi, milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille oldu.İptal edilen kura çekiminde eşleşen Chelsea ile Lille, tekrarlanan çekilişte de eşleşmeleri dikkati çekti.Bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı Inter ise Liverpool ile eşleşti.Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 15-16 ile 22-23 Şubat, rövanşları ise 8-9 ile 15-16 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.Salzburg - Bayern MünihSporting - Manchester CityBenfica - AjaxChelsea - LillePSG - Real MadridAtletico Madrid - Manchester UnitedVillarreal - JuventusInter - LiverpoolVillarreal'in rakibinin belli olacağı anda İspanyol ekibiyle aynı grupta olan Manchester United, yanlışlıkla torbaya atıldı. İlk olarak Andrey Arshavin çektiği topta Manchester United çıktı. Ancak duruma hemen müdahale edildi ve yeni bir top çekmesi istendi. Bu kez yeniden çekilen top sonrası Manchester City çıktı.Daha sonra Atletico Madrid'in rakininin belli olacağı anda torbaya Manchester United'ın atılmadığı ortaya çıktı. Atletico Madrid'in rakiplerinin çekileceği sırada bir topun eksik olduğu görüntülerle sabitlendi. Atletico Madrid ile aynı grupta yer alan Liverpool'un da aynı torbada olduğu görüldü.Bu durumun ardından Atletico Madrid, Villarreal ve bazı takımlar kura çekimine itiraz etti. Yaşananların ardından kura çekiminin tekrarlanması kararlaştırıldı.UEFA'dan yapılan açıklamada "Hangi takımların birbirleriyle oynayabileceği hakkında yetkililere talimat veren yazılımda teknik bir sorun meydana geldi. Bu nedenle kura geçersiz sayıldı ve yeniden çekilecek" denildi.