Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor!

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ YARI FİNALDE KARŞILAŞIYORLAR

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 22:00'da başlayacak ve TV8 ile EXXEN ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetirken, VAR koltuğunda yine Polonyalı hakem Tomasz Kwiatkowski oturacak.Geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçta ev sahibi avantajına sahip olan Real Madrid, Vinicius Junior'ın golüyle öne geçmiş ancak Kevin De Bruyne'un golüne engel olamayınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.Ederson, Walker, Ruben Dias, Akanji, Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish, HaalandCourtois, Carvajal, Militão, Rüdiger, Alaba, Modric, Kroos, Camavinga, Valverde, Benzema, Vinicius Júniorİspanya'daki ilk maçta Real Madrid 36. dakikada Vinicius Jr'ın attığı golle 1-0 öne geçmiş, ikinci yarıda Manchester City 67. dakikada Kevin De Bruyne ile 1-1 eşitliği sağlamıştı.Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonda iki ekip yarı finalde karşılaştı.İlk maçı kendi sahasında 4-3 kazanan Manchester City, avantajlı bir skorla ikinci maça çıkarken Real Madrid rövanş karşılaşmasının son dakikalarda bulduğu gollerle maçı 2-1 kazanmış eşleşmeyi uzatmaya taşımıştı.Real Madrid, uzatmalarda 1 gol daha bularak tur atlamış ve hatta finalde Liverpool'u da yenerek kupaya uzanan taraf olmuştu.