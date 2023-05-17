Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor!

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Pep Guardiola'lı Manchester City, Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'i konuk edecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor!
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17 Mayıs 2023 09:57
Son güncelleme 17 Mayıs 2023 10:06
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 22:00'da başlayacak ve TV8 ile EXXEN ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetirken, VAR koltuğunda yine Polonyalı hakem Tomasz Kwiatkowski oturacak.

Geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçta ev sahibi avantajına sahip olan Real Madrid, Vinicius Junior'ın golüyle öne geçmiş ancak Kevin De Bruyne'un golüne engel olamayınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. 

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MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Ruben Dias, Akanji, Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish, Haaland



Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militão, Rüdiger, Alaba, Modric, Kroos, Camavinga, Valverde, Benzema, Vinicius Júnior



İLK MAÇTA NELER OLMUŞTU?

İspanya'daki ilk maçta Real Madrid 36. dakikada Vinicius Jr'ın attığı golle 1-0 öne geçmiş, ikinci yarıda Manchester City 67. dakikada Kevin De Bruyne ile 1-1 eşitliği sağlamıştı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ YARI FİNALDE KARŞILAŞIYORLAR
Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonda iki ekip yarı finalde karşılaştı.

İlk maçı kendi sahasında 4-3 kazanan Manchester City, avantajlı bir skorla ikinci maça çıkarken Real Madrid rövanş karşılaşmasının son dakikalarda bulduğu gollerle maçı 2-1 kazanmış eşleşmeyi uzatmaya taşımıştı.

Real Madrid, uzatmalarda 1 gol daha bularak tur atlamış ve hatta finalde Liverpool'u da yenerek kupaya uzanan taraf olmuştu.

 
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