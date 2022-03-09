UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş maçları, bu gece (9 Mart) iki maçla devam edecek.



Real Madrid, Paris Saint-Germain'i Bernabeu'da ağırlayacak ve 1-0'ın rövanşında tur arayacak. PSG'de ilk maçta tek golü atan Kylian Mbappe ve Real Madrid'in eski kaptanı Sergio Ramos forma giyemeyecek.



Manchester City ise prestij maçında Sporting Lizbon'u ağırlayacak. İngiliz ekibi ilk 5-0'lık skorla kazanmıştı.



9 Mart Çarşamba:



Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): (0-1)



Manchester City (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz): (5-0)

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