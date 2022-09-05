Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 6 Eylül Salı günü oynanacak grup maçları ile başlayacak.



Bu sezon final maçına Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:



6 Eylül Salı:



19.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Chelsea (İngiltere)



19.45 Borussia Dortmund (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)



22.00 Salzburg (Avusturya)-Milan (İtalya)



22.00 Celtic (İskoçya)-Real Madrid (İspanya)



22.00 Leipzig (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)



22.00 Sevilla (İspanya)-Manchester City (İngiltere)



22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Juventus (İtalya)



22.00 Benfica (Portekiz)-Maccabi Haifa (İsrail)



7 Eylül Çarşamba



19.45 Ajax (Hollanda)-Rangers (İskoçya)



19.45 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Sporting Lizbon (Portekiz)



22.00 Napoli (İtalya)-Liverpool (İngiltere)



22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Porto (Portekiz)



22.00 Club Brugge (Belçika)-Bayer Leverkusen (Almanya)



22.00 Barcelona (İspanya)-Viktoria Plzen (Çekya)



22.00 Inter (İtalya)-Bayern Münih (Almanya)



22.00 Tottenham (İngiltere)-Olimpik Marsilya (Fransa)



- Gruplarda ilk iki sıra tur atlayacak



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.



Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.



Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



- Gruplar



A Grubu: Ajax (Hollanda), Liverpool (İngiltere), Napoli (İtalya), Rangers (İskoçya)



B Grubu: Porto (Portekiz), Atletico Madrid (İspanya), Bayer Leverkusen (Almanya), Club Brugge (Belçika)



C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Barcelona (İspanya), Inter (İtalya), Viktoria Plzen (Çekya)



D Grubu: Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham (İngiltere), Sporting Lizbon (Portekiz), Olimpik Marsilya (Fransa)



E Grubu: Milan (İtalya), Chelsea (İngiltere), Salzburg (Avusturya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)



F Grubu: Real Madrid (İspanya), Leipzig (Almanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Celtic (İskoçya)



G Grubu: Manchester City (İngiltere), Sevilla (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Kopenhag (Danimarka)



H Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Juventus (İtalya), Benfica (Portekiz), Maccabi Haifa (İsrail)



- Maç tarihleri



Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:



Grup 1. maçları: 6-7 Eylül



Grup 2. maçları: 13-14 Eylül



Grup 3. maçları: 4-5 Ekim



Grup 4. maçları: 11-12 Ekim



Grup 5. maçları: 25-26 Ekim



Grup 6. maçları: 1-2 Kasım



Son 16 turu ilk maçları: 14-15 Şubat ve 21-22 Şubat 2023



Son 16 turu rövanş maçları: 7-8 Mart ve 14-15 Mart 2023



Çeyrek final ilk maçları: 11-12 Nisan 2023



Çeyrek final rövanş maçları: 18-19 Nisan 2023



Yarı final ilk maçları: 9-10 Mayıs 2023



Yarı final rövanş maçları: 16-17 Mayıs 2023



Final maçı: 10 Haziran 2023









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