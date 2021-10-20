Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay

Şampiyonlar Ligi B grubunda Liverpool'a 3-2 mağlup olan Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone karşılaşma sonunda Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un elini sıkmadı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Alman teknik adam, "Maç sonu Diego Simeone'nin elini sıkmak istedim ama görmedi. Kendisiyle bir sorunum yok."dedi.



Maç bittikten sonra Klopp'un elini sıkmadan soyunma odasının yolunu tutan Diego Simeone ise, "Maçlar bittikten sonra her zaman selamlaşmıyorum çünkü hoşuma gitmiyor. Kazanan veya kaybeden için her zaman sağlıklı olmuyor. Bu benim düşüncem." şeklinde konuştu.





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