Şampiyonlar Ligi'nde gecenin 3 maçı ve sonucu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gece oynanan ön eleme maçlarında Benfica ve Ferencvaros galibiyet yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin 3 maçı ve sonucu
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05 Ağustos 2021 05:15

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