Şampiyonlar Ligi'nde gecenin 3 maçı ve sonucu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gece oynanan ön eleme maçlarında Benfica ve Ferencvaros galibiyet yaşadı.
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05 Ağustos 2021 05:15
Sonuçlanan Transferler
- 06:02 Trabzonspor - Molde: Muhtemel 11
- 05:52 Galatasaray - St. Johnstone: Muhtemel 11
- 05:31 Dinamo Batum - Sivasspor: Muhtemel 11
- 05:15 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin 3 maçı ve sonucu
- 01:02 "Galatasaray Tanganga ile anlaşma sağladı"
- 23:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Olimpiyatlar için açıklamalar
- 23:33 Tokyo'da 13. gün programı
- 23:18 Giresunspor, Adana Demir'den Traore'yi aldı
- 23:15 Altay Fildişili orta saha Aka'yı kadrosuna kattı
- 23:12 Kocaelispor Johanna Ochieng Omolo'yu transfer etti
- 23:10 Hokeyde Kadın Millileirmiz Portekiz'i mağlup etti
- 23:07 Genç Milliler ikinci maçında mağlup oldu
- 22:48 St. Johnstone'da Galatasaray maçı heyecanı
- 22:43 Kasımpaşa'dan Karagümrük'e 5 gol
- 22:34 Aleksandar Djordjevic, Fenerbahçe için geldi
- 22:32 Liverpool'dan Alisson Becker'e yeni sözleşme
- 22:10 Luiz Gustavo: "Şampiyonluk için hazırlanıyoruz"
- 22:08 Pelkas: "Biz profesyoneliz, yaparız"
- 22:07 Szalai: "Pereira'nın sisteminde başarılı olabiliriz"
- 20:55 Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile berabere kaldı
- 20:44 Radamael Falcao'nun ailesi Florya'da
- 20:30 Trabzonspor'dan Giresunspor'a transfer oldu
- 20:19 4 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
- 19:54 Beşiktaşlı Şehmus Hazer, NBA YAz Ligi'nde oynayacak
- 19:39 Berkan Kutlu: "Avrupa'yı değil Galatasaray'ı seçtim"
- 19:29 Rıza Çalımbay: "Turu geçen Türkiye'de belli olur"
- 19:16 Jimmy Durmaz'ın transferi açıklandı
- 18:44 Fatih Terim: "Oğulcan Çağlayan kararı komedi"
- 18:23 Fatih Terim'den transfer açıklaması
- 18:01 Galatasaray, Oğulcan Çağlayan için Rizespor'la anlaştı
- 17:41 Abdullah Avcı: "Caleb Ekuban yanlış yaptı"
- 17:39 Hawks'tan John Collins'e 125 milyon dolar!
- 17:37 Kemba OKC'den ayrıldı, New York Knicks'e gidecek!
- 17:16 Spurs, Markkanen'ın istediği fiyatı fazla bulmuş!
- 16:52 76ers, Ben Simmons'ı tutmaya "açık"
- 16:47 Erkekler 200 metrede altın madalya De Grasse'nin!
- 16:44 Leonsis'ten, Lakers'a giden Westbrook'a eleştiri!
- 16:43 Türkiye'nin olimpiyatta 12. günü nasıl geçti?
- 16:39 Barkley'nin G.O.A.T. tercihi değişmedi!: "LeBron takımını yıldızlarla dolduruyor..."
- 16:38 Eşref Apak, olimpiyatı 9. tamamladı!
- 16:36 Erkekler 800 metrede altın madalya Korir'in!
- 16:34 MJ, Longley'yi The Last Dance'e dahil etmediği için pişman
- 16:29 Carmelo, LeBron'la dostluğunun nasıl başladığını anlattı
- 16:24 Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı
- 16:23 Aston Villa, Bailey'i 30 milyon sterlin'e transfer etti!
- 16:19 Trabzonspor'un rakibi Molde!
- 16:08 Japonya, 1 sayı farkla yarı finale yükseldi!
- 16:03 Osman Göçen ve Süleyman Atlı, olimpiyata veda etti
- 15:57 Hollanda'da üçüncü van Gaal dönemi!
- 15:46 Başakşehir, Caiçara'nın sözleşmesini 2024'e uzattı!
- 15:40 Bursaspor, Luka Capan'ı transfer etti
- 15:37 Galatasaray, Avrupa'da 291. maçında St. Johnstone karşısında!
- 15:19 Sivasspor, Avrupa kupalarında 17. maçına çıkacak
- 15:05 Güreşi bırakıyordu, tarihe geçti: Tamyra Mensah-Stock!
- 14:56 Kadın basketbolunda ABD yarı finalde!
- 14:50 Deniz - Ateş Çınar ikilisi 10. oldu!
- 14:32 Oğulcan Çağlayan tepkisi; "Derhal istifa etsinler"
- 14:30 Gaziantep FK taraftarından yeni sezon mesajı
- 14:22 Gaziantep FK'da altın çocuk: Eren Çakır
- 14:11 Cevdet Akınal: "Transferde acelemiz yok"
AVRUPA'DAN FUTBOL
Liverpool'dan Alisson Becker'e yeni sözleşme
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Liverpool'dan Fabinho'ya yeni imza
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