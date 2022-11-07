Şampiyonlar Ligi'nde büyük eşleşmeler!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuralarında sürpriz eşleşmeler yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şampiyonlar Ligi'nde büyük eşleşmeler!
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07 Kasım 2022 13:55
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının sona ermesinin ardından son 16 turu kuraları çekildi.

EŞLEŞMELER

RB Leipzig-Manchester City

Club Brugge-Benfica

Milan-Tottenham

Liverpool-Real Madrid

Real Madrid, geçen sezon finalde Liverpool'u yenip kupaya uzanmıştı. Liverpool, 2008/09 Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesinde Real Madrid'i 1-0 ve 4-0'lık skorlarla elemişti. 4-0'lık mağlubiyet, Real Madrid tarihinin Avrupa'daki en ağır yenilgisi.

Frankfurt-Napoli

Dortmund-Chelsea

Borussia Dortmund ve Chelsea, Avrupa kupalarında ilk kez rakip oldu.

Inter-Porto

Porto ve Inter, Şampiyonlar Ligi'nde 3. kez eşleşti. 2004/05'te Inter, 3-1 ve 1-1 ile çeyrek final bileti aldı. 2005/06'da Porto evinde 2-0, Inter evinde 2-1 kazandı.

Paris Saint Germain-Bayern Münih

Bayern Münih ve Paris Saint-Germain, son 4 sezonda 3. kez karşılaşacak. 2020 finalinde kazanan Bayern; 2021 çeyrek finalinde kazanan Paris olmuştu.

Son 16 Turu maç takvimi

Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

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