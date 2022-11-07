Şampiyonlar Ligi'nde büyük eşleşmeler!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının sona ermesinin ardından son 16 turu kuraları çekildi.
EŞLEŞMELER
RB Leipzig-Manchester City
Club Brugge-Benfica
Milan-Tottenham
Liverpool-Real Madrid
Real Madrid, geçen sezon finalde Liverpool'u yenip kupaya uzanmıştı. Liverpool, 2008/09 Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesinde Real Madrid'i 1-0 ve 4-0'lık skorlarla elemişti. 4-0'lık mağlubiyet, Real Madrid tarihinin Avrupa'daki en ağır yenilgisi.
Frankfurt-Napoli
Dortmund-Chelsea
Borussia Dortmund ve Chelsea, Avrupa kupalarında ilk kez rakip oldu.
Inter-Porto
Porto ve Inter, Şampiyonlar Ligi'nde 3. kez eşleşti. 2004/05'te Inter, 3-1 ve 1-1 ile çeyrek final bileti aldı. 2005/06'da Porto evinde 2-0, Inter evinde 2-1 kazandı.
Paris Saint Germain-Bayern Münih
Bayern Münih ve Paris Saint-Germain, son 4 sezonda 3. kez karşılaşacak. 2020 finalinde kazanan Bayern; 2021 çeyrek finalinde kazanan Paris olmuştu.
Son 16 Turu maç takvimi
Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.
EŞLEŞMELER
RB Leipzig-Manchester City
Club Brugge-Benfica
Milan-Tottenham
Liverpool-Real Madrid
Real Madrid, geçen sezon finalde Liverpool'u yenip kupaya uzanmıştı. Liverpool, 2008/09 Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesinde Real Madrid'i 1-0 ve 4-0'lık skorlarla elemişti. 4-0'lık mağlubiyet, Real Madrid tarihinin Avrupa'daki en ağır yenilgisi.
Frankfurt-Napoli
Dortmund-Chelsea
Borussia Dortmund ve Chelsea, Avrupa kupalarında ilk kez rakip oldu.
Inter-Porto
Porto ve Inter, Şampiyonlar Ligi'nde 3. kez eşleşti. 2004/05'te Inter, 3-1 ve 1-1 ile çeyrek final bileti aldı. 2005/06'da Porto evinde 2-0, Inter evinde 2-1 kazandı.
Paris Saint Germain-Bayern Münih
Bayern Münih ve Paris Saint-Germain, son 4 sezonda 3. kez karşılaşacak. 2020 finalinde kazanan Bayern; 2021 çeyrek finalinde kazanan Paris olmuştu.
Son 16 Turu maç takvimi
Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.
İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
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