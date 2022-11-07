Şampiyonlar Ligi'nde büyük eşleşmeler!

EŞLEŞMELER

İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.





UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının sona ermesinin ardından son 16 turu kuraları çekildi.Real Madrid, geçen sezon finalde Liverpool'u yenip kupaya uzanmıştı. Liverpool, 2008/09 Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesinde Real Madrid'i 1-0 ve 4-0'lık skorlarla elemişti. 4-0'lık mağlubiyet, Real Madrid tarihinin Avrupa'daki en ağır yenilgisi.Borussia Dortmund ve Chelsea, Avrupa kupalarında ilk kez rakip oldu.Porto ve Inter, Şampiyonlar Ligi'nde 3. kez eşleşti. 2004/05'te Inter, 3-1 ve 1-1 ile çeyrek final bileti aldı. 2005/06'da Porto evinde 2-0, Inter evinde 2-1 kazandı.Bayern Münih ve Paris Saint-Germain, son 4 sezonda 3. kez karşılaşacak. 2020 finalinde kazanan Bayern; 2021 çeyrek finalinde kazanan Paris olmuştu.Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.