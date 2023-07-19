Şampiyonlar Ligi'nde 8 takım tur atladı

Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turunda oynanan 8 maçta tur atlayan 8 ekip belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Şampiyonlar Ligi'nde 8 takım tur atladı
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19 Temmuz 2023 00:45
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanş maçlarından 8'i tamamlandı.

Karşılaşmalar sonucu Zalgiris, Rakow, Sheriff, Maccabi Haifa, Hacken, BATE Borisov, Zrinjski ve Breidablik, 2. eleme turuna yükseldi.

Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

Struga (Kuzey Makedonya) - Zalgiris (Litvanya): 1-2 (0-0)

Flora Tallinn (Estonya) - Rakow (Polonya): 0-3 (0-1)

Sheriff (Moldova) - Farul Constanta (Romanya): uzatmada 3-0 (0-1)

Maccabi Haifa (İsrail) - Hamrun Spartans (Malta): 2-1 (4-0)

The New Saints (Galler) - Hacken (İsveç): 0-2 (1-3)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Urartu (Ermenistan): penaltılarda 4-3, uzatmada 2-3 (1-0)

BATE Borisov (Belarus) - Partizani (Arnavutluk): 2-0 (1-1)

Breidablik (İzlanda) - Shamrock Rovers (İrlanda): 2-1 (1-0)

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