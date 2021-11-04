Şampiyonlar Ligi'nde 4 takım tur atlamayı başardı

Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçlar sonuunda tur atlayan takımlar ortaya çıkmaya başladı.
Son 16 turuna adını yazdıran takımlar İngiliz devi Liverpool'un yanı sıra Beşiktaş'ın grubundaki Ajax bir üst tura yükselmeyi başardı.
Öte yandan Alman ekibi Bayern Münih ile İtalyan Juventus da daha önce tur atlamayı başaran takımlar arasına isimlerini yazdırmıştı.
Son 16 turuna adını yazdıran takımlar İngiliz devi Liverpool'un yanı sıra Beşiktaş'ın grubundaki Ajax bir üst tura yükselmeyi başardı.
Öte yandan Alman ekibi Bayern Münih ile İtalyan Juventus da daha önce tur atlamayı başaran takımlar arasına isimlerini yazdırmıştı.