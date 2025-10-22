Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta 9 maçla sonlanacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta bugün oynanacak 9 maçla birlikte tamamlanacak.
İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler...
19.45 GALATASARAY - BODO/GLIMT
Temsilcimiz Galatasaray, tarihi Liverpool galibiyetinin ardından çıkışını sürdürmek için sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek. İlk iki maçında Tottenham ve Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Bodo/Glimt ise ilk galibiyetini almak için İstanbul'da olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh
19.45 ATHLETIC BILBAO - KARABAĞ
Şampiyonlar Ligi'nde fırtına estiren Karabağ, ilk iki maçında Benfica ve Kopenhag'ı mağlup ederek 6 puan topladı. Karabağ, bu sefer serisini sürdürmek için İspanya'da henüz puanla tanışamayan Athletic Bilbao'ya konuk olacak. İspanyol ekibi, ilk iki maçında evinde Arsenal'e ve deplasmanda Dortmund'a mağlup olmuştu.
MUHTEMEL 11'LER
Athletic Bilbao: Simon, Areso, Vivian, Paredes, Yuri, de Galarreta, Jauregizar, Inaki Williams, Sancet, Nico Williams, Guruzeta
Karabağ: Kochalski, Matheus, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev, Pedro Bicalho, Kady, Kashchuk, Andrade, Zoubir, Duran
22.00 ATALANTA - SLAVIA PRAG
İlk maçında PSG'den 4 yemesinin ardından sahasında Club Brugge'yi 2-1 mağlup ederek moral toplayan Atalanta, evinde Bodo/Glimt ile berabere kalan ve Inter deplasmanında 3-0 mağlup olan Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek.
MUHTEMEL 11'LER
Atalanta: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Scalvini, Bellanova, de Roon, Ederson, Zalewski, De Ketelaere, Lookman, Krstovic
Slavia Prag: Markovic, Boril, Chaloupek, Zima, Hashioka, Zafeiris, Dorley, Provod, Cham, Kusej, Chory
22.00 BAYERN MÜNİH - CLUB BRUGGE
Bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarını kazanan Bayern Münih, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'yi konuk edecek. Belçika ekibi, evler Ligi'ndeki tek galibiyetini evinde Monaco'yu yendiği 4-1'lik karşılaşmada aldı.
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih: Neuer, Boey, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Kane, Diaz, Jackson
Club Brugge: Jackers, Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys, Stankovic, Vanaken, Forbs, Sandra, Tzolis, Tresoldi
22.00 CHELSEA - AJAX
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Bayern Münih'e 3-1 mağlup olan Chelsea, ardından sahasında 10 kişi kalmasına rağmen Benfica'yı 1-0 mağlup etmişti. İngiliz ekibi, bu galibiyeti bir seriye dönüştürmek için sahasında puansız ve gol atamayan tek takım konumunda olan Ajax'ı ağırlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Sanchez, James, Adarabioyo, Fofana, Cucurella, Caicedo, Lavia, Pedro Neto, Buonanotte, Garnacho, George
Ajax: Jaros, Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa, Klaassen, Gloukh, Taylor, Edvardsen, Godts, Weghorst
22.00 EINTRACHT FRANKFURT - LIVERPOOL
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 5-1'lik Galatasaray galibiyetiyle başlayan ve sonraki hafta aynı skorla Atletico Madrid'e deplasmanda mağlup olan Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt, sahasında Liverpool'u konuk edecek. İngiliz ekibi ise son 4 resmi maçtan aldığı mağlubiyetin yaralarını sarmak için Almanya'da galibiyet arayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Frankfurt: Santos, Kristensen, Collins, Koch, Theate, Larsson, Chaibi, Doan, Can Uzun, Brown, Burkardt
Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Isak
22.00 MONACO - TOTTENHAM
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Brugge deplasmanında 4-1'lik mağlubiyetle şok olan Monaco, ikinci haftada Manchester City'den son dakikada Dier'in penaltıdan attığı gol ile bir puanı almıştı. Fransız ekibi, yeni teknik direktörüyle birlikte ilk galibiyetini almak için yeniden bir İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk edecek. Tottenham ise ilk maçında Villarrreal'i 1-0 ile geçerken, deplasmanda Bodo/Glimt'e karşı 2-0'dan dönerek 1 puanı kapmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Monaco: Köhn, Salisu, Kehrer, Henrique, Diatta, Teze, Golovin, Ouattara, Akliouche, Balogun, Fati
Tottenham: Vicario, Porro, Romero, van de Ven, Spence, Bentancur, Palhinha, Johnson, Simons, Kudus, Richarlison
22.00 REAL MADRID - JUVENTUS
Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya ve Kairat'ı mağlup eden Arda Güler'li Real Madrid, iki maçından da beraberlikle ayrılan Kenan Yıldız'lı Juventus'u konuk edecek.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois, Valverde, Huijsen, Militao, Carreras, Arda Güler, Bellingham, Tchouameni, Mastantuono, Mbappe, Vinicius Jr
Juventus: Di Gregorio, Rugani, Kelly, Gatti, Kalulu, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso, Conceiçao, Kenan Yıldız, David
22.00 SPORTING LIZBON - MARSILYA
Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Kairat'ı 4-1 ile geçen ve ardından Napoli deplasmanında 2-1 yenilen Portekiz ekibi Sporting, ilk maçında Real Madrid'e 2-1 mağlup olan, ancak ikinci hafta evinde Ajax'ı 4 golle geçen Marsilya'yı konuk edecek.
MUHTEMEL 11'LER
Sporting: Rui Silva, Vagiannidis, Debast, Inacio, Araujo, Hjulmand, Morita, Quenda, Trincao, Gonçalves, Suarez
Marsilya: Rulli, Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson, O'Riley, Höjbjerg, Greenwood, Gomes, Igor Paixao, Aubameyang
