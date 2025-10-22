21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
0-0
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
6-1
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
6-2
21 Ekim
Newcastle-Benfica
3-0
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
4-0
21 Ekim
Villarreal-M.City
0-2
21 Ekim
Leverkusen-PSG
2-7
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
2-4
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
0-4
21 Ekim
Hull City-Leicester City
2-1
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
0-3
21 Ekim
Derby County-Norwich City
1-0
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
1-3
21 Ekim
Bristol City-Southampton
3-1

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta 9 maçla sonlanacak!

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta bu akşam oynanacak maçlarla tamamlanacak.

22 Ekim 2025 01:45 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 02:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta 9 maçla sonlanacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta bugün oynanacak 9 maçla birlikte tamamlanacak.

İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.

19.45 GALATASARAY - BODO/GLIMT

Temsilcimiz Galatasaray, tarihi Liverpool galibiyetinin ardından çıkışını sürdürmek için sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek. İlk iki maçında Tottenham ve Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Bodo/Glimt ise ilk galibiyetini almak için İstanbul'da olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh

19.45 ATHLETIC BILBAO - KARABAĞ

Şampiyonlar Ligi'nde fırtına estiren Karabağ, ilk iki maçında Benfica ve Kopenhag'ı mağlup ederek 6 puan topladı. Karabağ, bu sefer serisini sürdürmek için İspanya'da henüz puanla tanışamayan Athletic Bilbao'ya konuk olacak. İspanyol ekibi, ilk iki maçında evinde Arsenal'e ve deplasmanda Dortmund'a mağlup olmuştu.

MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao: Simon, Areso, Vivian, Paredes, Yuri, de Galarreta, Jauregizar, Inaki Williams, Sancet, Nico Williams, Guruzeta

Karabağ: Kochalski, Matheus, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev, Pedro Bicalho, Kady, Kashchuk, Andrade, Zoubir, Duran

22.00 ATALANTA - SLAVIA PRAG

İlk maçında PSG'den 4 yemesinin ardından sahasında Club Brugge'yi 2-1 mağlup ederek moral toplayan Atalanta, evinde Bodo/Glimt ile berabere kalan ve Inter deplasmanında 3-0 mağlup olan Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Scalvini, Bellanova, de Roon, Ederson, Zalewski, De Ketelaere, Lookman, Krstovic

Slavia Prag: Markovic, Boril, Chaloupek, Zima, Hashioka, Zafeiris, Dorley, Provod, Cham, Kusej, Chory

22.00 BAYERN MÜNİH - CLUB BRUGGE

Bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarını kazanan Bayern Münih, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'yi konuk edecek. Belçika ekibi, evler Ligi'ndeki tek galibiyetini evinde Monaco'yu yendiği 4-1'lik karşılaşmada aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Boey, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Kane, Diaz, Jackson

Club Brugge: Jackers, Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys, Stankovic, Vanaken, Forbs, Sandra, Tzolis, Tresoldi

22.00 CHELSEA - AJAX

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Bayern Münih'e 3-1 mağlup olan Chelsea, ardından sahasında 10 kişi kalmasına rağmen Benfica'yı 1-0 mağlup etmişti. İngiliz ekibi, bu galibiyeti bir seriye dönüştürmek için sahasında puansız ve gol atamayan tek takım konumunda olan Ajax'ı ağırlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez, James, Adarabioyo, Fofana, Cucurella, Caicedo, Lavia, Pedro Neto, Buonanotte, Garnacho, George

Ajax: Jaros, Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa, Klaassen, Gloukh, Taylor, Edvardsen, Godts, Weghorst

22.00 EINTRACHT FRANKFURT - LIVERPOOL

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 5-1'lik Galatasaray galibiyetiyle başlayan ve sonraki hafta aynı skorla Atletico Madrid'e deplasmanda mağlup olan Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt, sahasında Liverpool'u konuk edecek. İngiliz ekibi ise son 4 resmi maçtan aldığı mağlubiyetin yaralarını sarmak için Almanya'da galibiyet arayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Frankfurt: Santos, Kristensen, Collins, Koch, Theate, Larsson, Chaibi, Doan, Can Uzun, Brown, Burkardt

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Isak

22.00 MONACO - TOTTENHAM

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Brugge deplasmanında 4-1'lik mağlubiyetle şok olan Monaco, ikinci haftada Manchester City'den son dakikada Dier'in penaltıdan attığı gol ile bir puanı almıştı. Fransız ekibi, yeni teknik direktörüyle birlikte ilk galibiyetini almak için yeniden bir İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk edecek. Tottenham ise ilk maçında Villarrreal'i 1-0 ile geçerken, deplasmanda Bodo/Glimt'e karşı 2-0'dan dönerek 1 puanı kapmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Köhn, Salisu, Kehrer, Henrique, Diatta, Teze, Golovin, Ouattara, Akliouche, Balogun, Fati

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, van de Ven, Spence, Bentancur, Palhinha, Johnson, Simons, Kudus, Richarlison

22.00 REAL MADRID - JUVENTUS

Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya ve Kairat'ı mağlup eden Arda Güler'li Real Madrid, iki maçından da beraberlikle ayrılan Kenan Yıldız'lı Juventus'u konuk edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Valverde, Huijsen, Militao, Carreras, Arda Güler, Bellingham, Tchouameni, Mastantuono, Mbappe, Vinicius Jr

Juventus: Di Gregorio, Rugani, Kelly, Gatti, Kalulu, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso, Conceiçao, Kenan Yıldız, David

22.00 SPORTING LIZBON - MARSILYA

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Kairat'ı 4-1 ile geçen ve ardından Napoli deplasmanında 2-1 yenilen Portekiz ekibi Sporting, ilk maçında Real Madrid'e 2-1 mağlup olan, ancak ikinci hafta evinde Ajax'ı 4 golle geçen Marsilya'yı konuk edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Sporting: Rui Silva, Vagiannidis, Debast, Inacio, Araujo, Hjulmand, Morita, Quenda, Trincao, Gonçalves, Suarez

Marsilya: Rulli, Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson, O'Riley, Höjbjerg, Greenwood, Gomes, Igor Paixao, Aubameyang

 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
