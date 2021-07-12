Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 1. eleme turu rövanş maçları 13 Temmuz Salı günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları başlıyor
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12 Temmuz 2021 16:57
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanşları, 13 Temmuz Salı ve 14 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

13 Temmuz Salı:

19.00 Hibernians (Malta) - Flora (Estonya) (0-2)

19.00 Riga (Letonya) - Malmö (İsveç) (0-1)

19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Fola Esch (Lüksemburg) (2-2)

20.00 Sheriff (Moldova) - Teuta (Arnavutluk) (4-0)

21.00 Priştine (Kosova) - Ferencvaros (Macaristan) (0-3)

21.00 Mura (Slovenya) - Shkendija (Kuzey Makedonya) (1-0)

21.00 Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Cluj (Romanya) (1-3)

21.30 Buducnost (Karadağ) - HJK (Finlandiya) (1-3)

21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Zalgiris (Litvanya) (1-3)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Slovan Bratislava (Slovakya) (0-2)

22.30 Shakhtyor (Belarus) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-1)

23.00 Valur (İzlanda) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (2-3)

14 Temmuz Çarşamba:

17.00 Kairat (Kazakistan) - Maccabi Haifa (İsrail) (1-1)

18.00 Alaşkert (Ermenistan) - Connah's Quay Nomads (Galler) (2-2)

20.00 Neftçi (Azerbaycan) - Dinamo Tiflis (Gürcistan) (2-1)

21.00 Legia Varşova (Polonya) - Bodo Glimt (Norveç) (3-2)


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