Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanşları, 13 Temmuz Salı ve 14 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:
13 Temmuz Salı:
19.00 Hibernians (Malta) - Flora (Estonya) (0-2)
19.00 Riga (Letonya) - Malmö (İsveç) (0-1)
19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Fola Esch (Lüksemburg) (2-2)
20.00 Sheriff (Moldova) - Teuta (Arnavutluk) (4-0)
21.00 Priştine (Kosova) - Ferencvaros (Macaristan) (0-3)
21.00 Mura (Slovenya) - Shkendija (Kuzey Makedonya) (1-0)
21.00 Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Cluj (Romanya) (1-3)
21.30 Buducnost (Karadağ) - HJK (Finlandiya) (1-3)
21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Zalgiris (Litvanya) (1-3)
22.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Slovan Bratislava (Slovakya) (0-2)
22.30 Shakhtyor (Belarus) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-1)
23.00 Valur (İzlanda) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (2-3)
14 Temmuz Çarşamba:
17.00 Kairat (Kazakistan) - Maccabi Haifa (İsrail) (1-1)
18.00 Alaşkert (Ermenistan) - Connah's Quay Nomads (Galler) (2-2)
20.00 Neftçi (Azerbaycan) - Dinamo Tiflis (Gürcistan) (2-1)
21.00 Legia Varşova (Polonya) - Bodo Glimt (Norveç) (3-2)
Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:
13 Temmuz Salı:
19.00 Hibernians (Malta) - Flora (Estonya) (0-2)
19.00 Riga (Letonya) - Malmö (İsveç) (0-1)
19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Fola Esch (Lüksemburg) (2-2)
20.00 Sheriff (Moldova) - Teuta (Arnavutluk) (4-0)
21.00 Priştine (Kosova) - Ferencvaros (Macaristan) (0-3)
21.00 Mura (Slovenya) - Shkendija (Kuzey Makedonya) (1-0)
21.00 Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Cluj (Romanya) (1-3)
21.30 Buducnost (Karadağ) - HJK (Finlandiya) (1-3)
21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Zalgiris (Litvanya) (1-3)
22.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Slovan Bratislava (Slovakya) (0-2)
22.30 Shakhtyor (Belarus) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-1)
23.00 Valur (İzlanda) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (2-3)
14 Temmuz Çarşamba:
17.00 Kairat (Kazakistan) - Maccabi Haifa (İsrail) (1-1)
18.00 Alaşkert (Ermenistan) - Connah's Quay Nomads (Galler) (2-2)
20.00 Neftçi (Azerbaycan) - Dinamo Tiflis (Gürcistan) (2-1)
21.00 Legia Varşova (Polonya) - Bodo Glimt (Norveç) (3-2)