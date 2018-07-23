Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde rakibi ne zaman belli olacak? Kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı kura çekiminin kanalı ve saati...

23 Temmuz 2018 03:50
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi ne zaman belli olacak? Kura çekimi ne zaman olacak? Turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri, tüm detaylarla sizlerleyiz. İşte Fenerbahçe'nin kurada çıkan rakibi ve tüm detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe'nin de rakibinin belli olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi 23 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Kura çekimi, TSİ 13:00'te başlayacak ve UEFA.com üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Sporx.com, kurayı öncesi ve sonrasıyla anbean canlı aktaracak.



Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu kuraları 23 Temmuz Pazartesi günü çekilecek.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekiminde, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe ile Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde Beşiktaş ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar, TSİ 13.00'te, Avrupa Ligi'nde ise TSİ 13.45 ve 15.00'te iki grup halinde çekilecek.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos, Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.

Diğer Haberler

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Gündem

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları sorgulama ve öğrenme işlemi Gündem

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları sorgulama ve öğrenme işlemi
2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? KPSS soru ve cevapları Gündem

2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? KPSS soru ve cevapları
KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? KPSS sonuçları açıklanma tarihi Gündem

KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? KPSS sonuçları açıklanma tarihi
DGS Soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? DGS puan hesaplama motoru Gündem

DGS Soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? DGS puan hesaplama motoru
Elimi Bırakma dizisi oyuncuları kimler? Elimi Bırakma oyuncu kadrosunda hangi oyuncular var? Gündem

Elimi Bırakma dizisi oyuncuları kimler? Elimi Bırakma oyuncu kadrosunda hangi oyuncular var?
Behzat Uygur kimdir, kaç yaşındadır? Behzat Uygur yeni yarışma sunuyor Gündem

Behzat Uygur kimdir, kaç yaşındadır? Behzat Uygur yeni yarışma sunuyor
Andre Ayew kimdir, kaç yaşındadır? Fenerbahçe, Ayew'i transfer etti mi? Gündem

Andre Ayew kimdir, kaç yaşındadır? Fenerbahçe, Ayew'i transfer etti mi?
TRT Spor internetten izle, TRT spor frekans bilgileri, TRT Spor yayın akışı Gündem

TRT Spor internetten izle, TRT spor frekans bilgileri, TRT Spor yayın akışı
Daha fazla göster
1

"Fenerbahçe, Andre Ayew'i kadrosuna katıyor"
2

''Liverpool Vida'yı değil, Godin'i almalı''
3

Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı!

4

Porto'dan Alex Telles için Juventus'a ret!
5

Fenerbahçe'ye Marlon müjdesi! İstemediler...
6

Papiss Cisse, Bursaspor'a doğru!
7

Fenerbahçe'nin Max Meyer planı! Kritik tarih...
8

Galatasaray için Nuri Şahin fırsatı
9

Yerry Mina sessizliğini bozdu! Transfer...
10

Napoli Başkanı Laurentiis'ten flaş Ochoa açıklaması!
yukarı ok