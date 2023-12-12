Şampiyonlar Ligi ikili averaj mı, genel averaj mı?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Manchester United'ı konuk etti. Sarı - kırmızılılar, 3-1 geriye düştüğü maçta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve puanını 5'e yükseltti. Bu sonucun ardından futbolseverler, 'Galatasaray gruptan nasıl çıkar?' sorusunu araştırmaya başladı. İşte tüm detaylarıyla A Grubu'ndaki son durum ve Galatasaray'ın ihtimali...



ŞAMPİYONLAR LİGİ İKİLİ AVERAJ MI, GENEL AVERAJ MI GEÇERLİ



Maçların ardından en çok merak edilen konulardan bir tanesi de averaj sistemi oldu. Peki Şampiyonlar Ligi gruplarında hangi averaj geçerli? İkili averaj mı yoksa genel averaj mı?

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sonunda en fazla puanı toplayan takım diğerlerinin üstünde yer alır.

İki takım arasında puan eşitliği halinde, öncelikle ikili averaja bakılır. İkili averajda da eşitlik söz konusu olursa, grup maçları sonunda daha çok gol atmış takım, diğerinin üstünde yer alır.