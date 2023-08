Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu

Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, Sadio Mane ve Marcelo Brozovic'in formasını giydiği Al-Nassr, E Grubu'nda İran Ligi şampiyonu Persepolis, Katar Yıldızlar Ligi'nin son şampiyonu Al Duhail ve Istiklol ile zorlu bir grupta yer aldı.



Neymar, Aleksandar Mitrovic, Sergei Milinkovc-Savicli kadrosuyla Al Hilal ise, D Grubu'nda Mazandaran, Mumbai City ve Navbahor ekipleri ile karşılaşacak. Karim Benzema, N'Golo Kante, Fabinho ve Jota'nın gibi önemli isimleri kadrosunda bulunduran Al-Ittihad da C Grubu'nda Sepahan, Air Force Club ve AGMK ile mücadele edecek. Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplar şu şekilde:



ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BATI GRUBU:



A Grubu: Pakhtakor, Al Fayha, Ahal, Al Ain



B Grubu: Al Sadd, Nasaf, Al Faisaly, Sharjah



C Grubu: Al İttihad, Sepahan, Air Force Club, AGMK FC



D Grubu: Al Hilal SFC, Mazandaran, Mumbai City, Navbahor



E Grubu: Persepolis, Al Duhail, Istiklol, Al Nassr



ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DOĞU GRUBU



F Grubu: Jeonbuk Hyundai, Bangkok United, Lion City, Kitchee



G Grubu: Yokohama Marinos, Shandong Taishan, Kaya FC, Incheon United



H Grubu: Buriram United, Ventforet Kofu, Melbourne City, Zhejiang



I Grubu: Ulsan Hyundai, Kawasaki Frontale, Johor Darul, Pathum United



J Grubu: Wuhan Three, Pohang Steelers, Hanoi, Urawa Red Diamonds



Asya'nın 2 numaralı kupası AFC Cup'ta ise, gruplar şöyle oluştu:



BATI GRUBU:



A Grubu: Al Ahed, Al Fotuwa, Jabal Al Mukaber, Al Nahda



B Grubu: Al Wehdat, Kuwait SC, Al Kahrabaa, Al Ittihad Ahli of Aleppo



C Grubu: Al Zawraa, Al Riffa, Nejmeh SC, Al Arabi



ASYA GRUBU:



F Grubu: Dynamic Herb Cebu, Macarthur, Shan United, Phnom Penh Crown



G Grubu: Terengganu, Bali United, Stallion Laguna, Central Coast Mariners



H Grubu: Haiphong, Hougang United, Sabah, PSM Makassar



GÜNEY, MERKEZ VE DOĞU GRUPLARI:



D Grubu: Odisha FC, Bashundara Kings, Maziya Sports & Rec, Mohun Bagan



E Grubu: FC Ravshan, Altyn Asyr, Abdysn-Ata, FC Merw



I Grubu: CPK, Tainan City, FC Ulaanbaatar, Taichung Futuro