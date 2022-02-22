Şampiyonlar Ligi finali, Rusya'dan alınabilir!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ihtimali, Şampiyonlar Ligi finalini etkiledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Şampiyonlar Ligi finali, Rusya'dan alınabilir!
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22 Şubat 2022 21:53
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim ve savaş ihtimali, futbola darbe vurdu...

UEFA, 2022 Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya'nın Saint-Petersburg şehrinde oynanması konusunda oldukça endişeli.

UEFA'dan yapılan açıklamada durumun yakından izlendiği ve "gerekirse her türlü kararın geç kalınmadan verileceği" belirtildi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, final için yaptığı açıklamada, "Finale ev sahipliği yapmak bir hak değil, ayrıcalık olmalı. Bence final, Rusya'dan alınmalı ve Londra finale ev sahipliği yapmalı. Buna hazırız." ifadelerini kullandı.

BBC'nin haberine göre; 28 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali, Wembley Stadyumu'na alınacak.

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