Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri kura çekimiyle belli olacak. Üç organizasyonun kura çekimini her zaman olduğu gibi yine SPORX'ten canlı olarak takip edebilirsiniz.



ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ



Şampiyonlar Ligi kura çekimi TSİ 14:00'te başlayacak. Kıyasıya rekabetle geçen son 16 turunun ardından 8 takım adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Çeyrek finallere 3 İspanyol, 3 İngiliz, 1 Alman ve 1 Portekiz ekibi yükselmeyi başardı.



İşte Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalistleri:



Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Münih, Benfica, Manchester City, Liverpool, Villarreal, Chelsea



UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ



UEFA Avrupa Ligi kura çekimi TSİ 15:30'da başlayacak. Galatasaray'ın elendiği Avrupa Ligi'nde 1 İspanyol, 2 Alman, 1 Fransız, 1 İngiliz, 1 İtalyan, 1 Portekiz ve 1 İskoç takımı mücadele edecek.



İşte UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek finalistleri:



Barcelona, Lyon, Leipzig, E. Frankfurt, West Ham, Atalanta, Braga, Rangers



UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ



UEFA Konferans Ligi kura çekimi TSİ 17:00'de başlayacak. İlk kez düzenlenen Konferans Ligi'nin çeyrek finalinde 1 Fransız, 2 Hollanda, 1 Norveç, 1 İngiliz, 1 İtalyan, 1 Çekya ve 1 Yunan takımı boy gösterecek.



UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar



Marsilya, PSV Eindhoven, Feyenoord, Bodo Glimt, Leicester City, Roma, Slavia Prag, PAOK





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