Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura günü

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri için kura çekimi gerçekleşecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura günü
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18 Mart 2022 01:50
Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri kura çekimiyle belli olacak. Üç organizasyonun kura çekimini her zaman olduğu gibi yine SPORX'ten canlı olarak takip edebilirsiniz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ

Şampiyonlar Ligi kura çekimi TSİ 14:00'te başlayacak. Kıyasıya rekabetle geçen son 16 turunun ardından 8 takım adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Çeyrek finallere 3 İspanyol, 3 İngiliz, 1 Alman ve 1 Portekiz ekibi yükselmeyi başardı.

İşte Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalistleri:

Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Münih, Benfica, Manchester City, Liverpool, Villarreal, Chelsea

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi TSİ 15:30'da başlayacak. Galatasaray'ın elendiği Avrupa Ligi'nde 1 İspanyol, 2 Alman, 1 Fransız, 1 İngiliz, 1 İtalyan, 1 Portekiz ve 1 İskoç takımı mücadele edecek.

İşte UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek finalistleri:

Barcelona, Lyon, Leipzig, E. Frankfurt, West Ham, Atalanta, Braga, Rangers

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ

UEFA Konferans Ligi kura çekimi TSİ 17:00'de başlayacak. İlk kez düzenlenen Konferans Ligi'nin çeyrek finalinde 1 Fransız, 2 Hollanda, 1 Norveç, 1 İngiliz, 1 İtalyan, 1 Çekya ve 1 Yunan takımı boy gösterecek.

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar

Marsilya, PSV Eindhoven, Feyenoord, Bodo Glimt, Leicester City, Roma, Slavia Prag, PAOK

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