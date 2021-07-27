Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu maçları Tuttur'da

Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu bugün oynanan 4 maçla devam ediyor. Karşılaşmada iddaa oynamak isteyenler Tuttur'da buluşuyor...
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
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İŞTE GECENİN MAÇLARI VE ORANLARI
Omonia 3.00 - 2.95 - 1.80 Dinamo Zagreb
Flora Tall 3.55 - 3.25 - 1.56 Legia Varşova
HJK Helsinki 2.75 - 2.95 - 1.91 Malmö
Zalgiris 3.25 - 3.20 - 1.65 Ferencvaros
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. TUR ELEME MAÇLARINA TUTTUR'DA OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!
İŞTE GECENİN MAÇLARI VE ORANLARI
Omonia 3.00 - 2.95 - 1.80 Dinamo Zagreb
Flora Tall 3.55 - 3.25 - 1.56 Legia Varşova
HJK Helsinki 2.75 - 2.95 - 1.91 Malmö
Zalgiris 3.25 - 3.20 - 1.65 Ferencvaros
İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
İlk kuponunda 60 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!