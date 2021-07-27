Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu maçları Tuttur'da

Şampiyonlar Ligi'nde 2. Ön Eleme turu 4 maçla devam ediyor ve birbirinden heyecanlı karşılaşmalarla futbolseverler Tuttur'da buluşuyor.

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Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu maçları Tuttur'da
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27 Temmuz 2021 09:27
Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu bugün oynanan 4 maçla devam ediyor. Karşılaşmada iddaa oynamak isteyenler Tuttur'da buluşuyor...

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İŞTE GECENİN MAÇLARI VE ORANLARI

Omonia 3.00 - 2.95 - 1.80 Dinamo Zagreb
Flora Tall 3.55 - 3.25 - 1.56 Legia Varşova
HJK Helsinki 2.75 - 2.95 - 1.91 Malmö
Zalgiris 3.25 - 3.20 - 1.65 Ferencvaros

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