Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu maçları Tuttur'da

Tuttur

Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu bugün oynanan 4 maçla devam ediyor. Karşılaşmada iddaa oynamak isteyenler'da buluşuyor...Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.Omonia 3.00 - 2.95 - 1.80 Dinamo ZagrebFlora Tall 3.55 - 3.25 - 1.56 Legia VarşovaHJK Helsinki 2.75 - 2.95 - 1.91 MalmöZalgiris 3.25 - 3.20 - 1.65 Ferencvarosİlk kuponunda 60 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!