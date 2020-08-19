Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda 5 takım tur atladı

Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu oynanan 5 karşılaşmayla başladı ve tek maç eleminasyon sistemine göre tur atlayan takımlar belli oldu.

Haber; AA
Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda 5 takım tur atladı
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19 Ağustos 2020 01:19
UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu 1. eleme turu, 5 karşılaşmayla başladı.

Tek maç üzerinden oynanan eşleşmeler sonucu Karabağ, Legia Varşova, Dinamo Brest, Celtic ve Kızılyıldız tur atladı.

Sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - Sileks (Makedonya): 4-0

Legia Varşova (Polonya) - Linfield (Kuzey İrlanda): 1-0

Dinamo Brest (Belarus) - Astana (Kazakistan): 6-3

Celtic (İskoçya) - Reykjavík (İzlanda): 6-0

Kızılyıldız (Sırbistan) - Europa (Cebelitarık): 5-0

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