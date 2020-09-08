Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe HDI Sigorta, AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon oldu.

Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin
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08 Eylül 2020 21:17
Fenerbahçe HDI Sigorta, AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında Arkas Spor'u 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Kupası'nı 4. kez müzesine götüren taraf oldu.

Salon: TVF Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu 

Hakemler: Sadettin Deneri, Yasin Okumuş

Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Vigrass, Hoag, Hidalgo, Metin Toy, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar)

Arkas Spor: Efe Mandıracı, Mert Matic, Jay Blankenau, Baturalp Burak Güngör, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Bravo, Mirza Lagumdzija)

Setler: 25-15, 20-25, 25-20, 25-20

Süre: 122 dakika (25,29,31,37)



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