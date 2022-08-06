Şampiyonaya Polonya'yı yenerek başladık!

18 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Polonya ile karşılaştı. Millilerimiz rakibini yenmeyi başardı, 3 oyuncu öne çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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Şampiyonaya Polonya'yı yenerek başladık!
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06 Ağustos 2022 22:16
18 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Polonya'yı 52-44 yendi. Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonada A Grubu'nda yer alan milliler, ilk maçında Polonya ile karşılaştı.

TÜRKİYE, ETKİLİ BİR OYUN ORTAYA KOYDU

Heraklion Üniversitesi Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 16-8 önde kapatan ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 33-16 üstün gitti.

BERFİN VE ELİF FARK OLUŞTURDU

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmayan milli takım, son çeyreğine 44-32'lik skor üstünlüğüyle girdiği mücadeleden 52-44 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı takımda, Berfin Sertoğlu 13, Elif İstanbulluoğlu ile Deniz Togrut 10'ar sayıyla oynadı.

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