Şampiyonaya Polonya'yı yenerek başladık!

18 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Polonya'yı 52-44 yendi. Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonada A Grubu'nda yer alan milliler, ilk maçında Polonya ile karşılaştı.



TÜRKİYE, ETKİLİ BİR OYUN ORTAYA KOYDU



Heraklion Üniversitesi Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 16-8 önde kapatan ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 33-16 üstün gitti.



BERFİN VE ELİF FARK OLUŞTURDU



İkinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmayan milli takım, son çeyreğine 44-32'lik skor üstünlüğüyle girdiği mücadeleden 52-44 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı takımda, Berfin Sertoğlu 13, Elif İstanbulluoğlu ile Deniz Togrut 10'ar sayıyla oynadı.





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