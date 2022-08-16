Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen U20 Gençler Serbest Güreş Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 10 sporcudan 5'i Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Spor Kulübü oyuncularından oluşuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, TEDAŞ Spor Kulübü'nün genç güreşçileri milli forma için yarışacak.



ŞAMPİYONADA HANGİ SPORCULAR VAR?



Dün başlayan ve yarın son bulacak şampiyonada, Türkiye 10 sıklette 10 sporcuyla yer alacak. TEDAŞ Spor Kulübü'nden ise 57 kiloda Tolga Özbek, 65 kiloda Hamza Zopalı, 70 kiloda Harun Söyler, 79 kiloda Bekir Öveç ve 86 kiloda İsmail Küçüksolak şampiyonada yarışacak.



ALTIN MADALYA İÇİN MÜCADELE EDECEK



Antrenman sırasında sakatlanarak elinde kırık oluşan milli sporcu Muhammet Halit Ozmuş ise bir sonraki şampiyonada ülkesine altın madalya kazandırmak için mücadele edecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, kulübün son yıllarda yurt içinde kazandığı madalyalara yurt dışından da yenilerini eklemek istediklerini belirterek, "Bizler her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Gençlerimizin başarısı bizler için her şeyin ötesinde. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onları desteklemeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





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