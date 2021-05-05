Şampiyon Ziraat Bankkart, İtalyan antrenör Roberto Santilli ile anlaştı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, İtalyan antrenör Roberto Santilli ile anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Şampiyon Ziraat Bankkart, İtalyan antrenör Roberto Santilli ile anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2021 14:02
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, İtalyan antrenör Roberto Santilli ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki İtalyan antrenör Roberto Santilli ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kariyeri boyunca dünyanın önemli liglerinde görevlerde bulunan Roberto Santilli, önümüzdeki sezon Ziraat Bankkart'ın başarısı için mücadele edecek." denildi.

Tecrübeli antrenör; İtalya Ligi, Polonya Ligi ve Rusya Ligi'nde önemli takımlarda görev aldı.

Kariyerinde birçok başarısı bulunan Santilli, son olarak Güney Kore Ligi takımlarından Korean Air Jumbos'u çalıştırdı ve takımını lig şampiyonluğuna ulaştırdı.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.