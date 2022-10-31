Şampiyon Verstappen, Meksika'da da galip

Formula 1'de sezonun 20. yarışı olan Meksika GP'de kazanan yine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.



Hali hazırda şampiyonluğunu ilan eden Verstappen'in birinci sırada bitirdiği yarışta, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ikinci. yine Red Bull pilotu Sergio Perez üçüncü, Mercedes pilotu George Russell dördüncü, Ferrari pilotu Carlos Sainz beşinci ve yine Ferrari pilotu Charles Leclerc altıncı oldu.

Pole pozisyonundaki Verstappen, starttan itibaren kontrol altında götürdüğü yarışı kazandı ve sezonun 14'üncü, kariyerinin 34. birinciliğine ulaştı.



25 yaşındaki Verstappen böylece Michael Schumacher (2004) ve Sebastian Vettel (2013) ile paylaştığı bir F1 sezonunda en fazla yarış kazanan pilot rekorunu kırdı.



Liderin 15.1 saniye gerisindeki Lewis Hamilton (Mercedes takımı) 2'nci, takım arkadaşı Verstappen'den 18.1 saniye sonra finişe gelen Sergio Perez ise 3. oldu.



Verstappen'in pilotlar, Red Bull'un ise takımlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği 2022 sezonunun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'si 13 Kasım'da düzenlenecek.



VERSTAPPEN'DEN İKİ REKOR



Şampiyonluğunu daha önce ilan eden Red Bull pilotu Max Verstappen, bu sezon 14. kez yarışı en önde bitirerek Michael Schumacher'e ait olan rekoru kırmış oldu.



Verstappen, ayrıca 1 sezonda en çok puan toplayan puan rekorunu da kırdı.

Meksika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:



Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 416 puan



2. Sergio Perez (Meksika): 280



3. Charles Leclerc (Monako): 275



4. George Russell (Büyük Britanya): 231



5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 216



Takımlar



1. Red Bull: 696



2. Ferrari: 487



3. Mercedes: 447



4. Alpine: 153



5. McLaren: 146





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