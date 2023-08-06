Şampiyon teknik direktörler kulüp bulamadı

Bu sezon ligde mücadele edecek 20 takımdan 4'ü yeni teknik direktörlerle başarı kovalayacak. Son şampiyon Galatasaray, Antalya, Hatay, Beşiktaş, Alanya, Gaziantep, İstanbul, Kasımpaşa, Kayseri, Ankaragücü, Başakşehir, Trabzon, Konya, Fatih Karagümrük'ün yanı sıra, ligin yeni ekipleri Pendik ve Samsun geçen sezonu tamamlayan teknik direktörleriyle sezonu açacak.
Fenerbahçe, Adana Demir, Sivas ile ligin yeni ekibi Rizespor, sezon öncesinde teknik direktör değişikliğine giden ekipler oldu.
Süper Lig'de geçen sezon başında 19 takımın 14'ü eski teknik direktörleriyle başlamıştı. 20 takımın 17'sinde teknik direktörlük koltuğuna Türkler otururken, 3 ekibin tercihi yabancı oldu.
ZİRVEDE TERİM VAR
Adana Demir Spor Hollandalı Kluivert, Trabzonspor Hırvat Bjelica ve Konyaspor ise Sırp Stanojevic'le sezona başlıyor. Ligde görev alacak teknik direktörler arasında ikisi daha önce bu organizasyonda şampiyonluk yaşadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ve Şenol Güneş'in 2'şer şampiyonluğu bulunuyor. 8 şampiyonluğu bulunan Fatih Terim'in yanı sıra Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Mustafa Denizli, Ersun Yanal, Hamza Hamzaoğlu ve Aykut Kocaman gibi şampiyonlar ise kulüpsüz kaldı.
REKOR MILNE'DE
65 sezonda istikrar rekoru Beşiktaş'ta görev yapan Gordon Milne'de. İngiliz teknik adam, 1987-1988 sezonundan başlayarak 6.5 yıl görev yaptı. Türkiye'deki en üst seviye ligde bir takımı kesintisiz en uzun süre çalıştıran teknik adam oldu.
ZİRVEYE YERLİ İMZA
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray'ın şampiyon tamamlamasıyla Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 16 sezona çıktı. Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin başında Brezilyalı Arthur Zico şampiyonluk yaşadı. O sezondan sonra tüm şampiyonlukları Türk teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlar elde etti.
EN YAŞLI GÜNEŞ
Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak teknik adamlar içinde en genci 34 yaşındaki Alparslan Erdem, en yaşlısı ise 71 yaşındaki Şenol Güneş. Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünü yapacak Alparslan Erdem 11 Aralık 1988, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de 1 Haziran 1952 doğumlu.
Fenerbahçe, Adana Demir, Sivas ile ligin yeni ekibi Rizespor, sezon öncesinde teknik direktör değişikliğine giden ekipler oldu.
Süper Lig'de geçen sezon başında 19 takımın 14'ü eski teknik direktörleriyle başlamıştı. 20 takımın 17'sinde teknik direktörlük koltuğuna Türkler otururken, 3 ekibin tercihi yabancı oldu.
ZİRVEDE TERİM VAR
Adana Demir Spor Hollandalı Kluivert, Trabzonspor Hırvat Bjelica ve Konyaspor ise Sırp Stanojevic'le sezona başlıyor. Ligde görev alacak teknik direktörler arasında ikisi daha önce bu organizasyonda şampiyonluk yaşadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ve Şenol Güneş'in 2'şer şampiyonluğu bulunuyor. 8 şampiyonluğu bulunan Fatih Terim'in yanı sıra Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Mustafa Denizli, Ersun Yanal, Hamza Hamzaoğlu ve Aykut Kocaman gibi şampiyonlar ise kulüpsüz kaldı.
REKOR MILNE'DE
65 sezonda istikrar rekoru Beşiktaş'ta görev yapan Gordon Milne'de. İngiliz teknik adam, 1987-1988 sezonundan başlayarak 6.5 yıl görev yaptı. Türkiye'deki en üst seviye ligde bir takımı kesintisiz en uzun süre çalıştıran teknik adam oldu.
ZİRVEYE YERLİ İMZA
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray'ın şampiyon tamamlamasıyla Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 16 sezona çıktı. Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin başında Brezilyalı Arthur Zico şampiyonluk yaşadı. O sezondan sonra tüm şampiyonlukları Türk teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlar elde etti.
EN YAŞLI GÜNEŞ
Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak teknik adamlar içinde en genci 34 yaşındaki Alparslan Erdem, en yaşlısı ise 71 yaşındaki Şenol Güneş. Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünü yapacak Alparslan Erdem 11 Aralık 1988, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de 1 Haziran 1952 doğumlu.