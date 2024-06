Şampiyon ralli pilotu Ali Türkkan'ın EURO 2024 En'leri

Avrupa Ralli Kupası Gençler ve İki Çeker kategorilerinde şampiyonluk yaşayan Türk ralli pilotu Ali Türkkan, EURO 2024 enlerini Demirören Haber Ajansı'na açıkladı.



Şampiyon ralli pilotu Ali Türkkan'ın EURO 2024 Quiz'ine verdiği cevaplar şöyle:



TURNUVANIN GOL KRALI



Harry Kane mi, Lewandowski mi?



Lewandowski.



Lewandowski mi, Immobile mi?



Lewandowski.



Lewandowski mi, Morata mı?



Lewandowski.



Lewandowski mi, Mbappe mi?



Mbappe.



Mbappe mi, Haaland mı? (Tuzak soru)



Haaland turnuvada yok ama evinde otursa bile Haaland. Haaland konusunda çok antrenmanlıyım.



TURNUVANIN EN İYİ OYUNCUSU



Mbappe mi, Ronaldo mu?



Ronaldo'yu çok seviyorum ama bu yaştan sonra olmaz. Mbappe



Mbappe mi, Bellingham mı?



Her zaman Mbappe



Mbappe mi, Kenan Yıldız mı?



Burada milli duygulara dokunan bir soru olduğu için Kenan kardeşim.



SÜRPRİZ OYUNCU KİM OLUR



Arda Güler mi, Philogene mi ?



Yani Arda Güler olamaz çünkü ondan beklenti o kadar yüksek ki çocuk ne yaparsa yapsın hani olması gereken bu diye karşılıyoruz.



Philogene mu, İrfan Can Kahveci mi?



İrfan Can Kahveci.



İrfan Can Kahveci mi, Bernardo Silva mı ?



Silva çocukluğumuzun adamı.



Bernardo Silva mı, Buruno Fernandes mi ?



Bruno Fernandes'i sevmiyorum, Ronaldo'ya ayıp etmemiş miydi? Bernardo Silva.



Bernardo Silva mı, Depay mı ?



Depay.



EN İYİ KALECİ



Turnuvanın en iyi kalecisi kim olur?



Courtois var diye biliyorum. Courtois tabi iyi bir kaleci. Gerçekten ayakları da yere sağlam basan ama ben yerli bir cevap veriyim bence Uğurcan Çakır. Milli takımda güzel performans sergiliyor, Altay da aynı şekilde. Hataları oluyor ama oyumu Uğurcan'dan yana kullanıyorum.



Donnarumma mı, Neuer mi?



Neuer.



Neuer mi, Livakovic mi?



Tabii ki Neuer



Neuer mi, Mert Günok mu?



Mert Günok.



MİLLİ TAKIMIN KALESİNİ KİM KORUMALI ?



Mert Günok mu, Uğurcan Çakır mı, Altay Bayındır mı?



Yani bir sporcu olarak buna fanatik bir cevap vermek istemem. Antrenmanlarda hocalar derin analiz yapıyor kim kaleyi korumalı diye. Yani şimdi onların üstüne bir şey söylemek zor. Bende hiçbirine daha da yakın değilim. Bence formayı kim hak ediyorsa o olsun.



EN İYİ SAVUNMACI



En iyi savunmacı kim olur?



Van Dijk mı, Abdülkerim Bardakçı mı?



Abdülkerim Bardakçı.



Abdülkerim Bardakçı mı, Nelsson mu?



Abdülkerim Bardakçı.



Abdülkerim Bardakçı mı, De Ligt mi?



Abdülkerim Bardakçı.



Abdülkerim Bardakçı mı, Atilla Szalai mi?



Abdülkerim devam



Abdülkerim Bardakçı mı, Upamecano mu?



Upamecano.



TEKNİK DİREKTÖR



Milli takımdan çok umutluyum. Bu yüzden her başarı Montella'yı etkileyeceği için bence milli takımın yapabileceği sürpriz doğal olarak Montella'ya da yansır.



Montella mı, Murat Yakın mı?



Montella.



Montella mı, Roberto Martinez mi?



Montella.



Montella mı, Deschamps mı?



Deschamps. İsmi yeter bir kere telaffuzu havalı.



Deschamps mı, Koeman mı?



Deschamps.



TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKAR MI ?



Türkiye mi, Gürcistan mı?



Türkiye.



Türkiye mi, Portekiz mi?



1 puan yazdım oraya.



Türkiye mi, Çekya mı?



Böyle değişik maçlarda takılıyoruz ama 3 olsun. Gruptan çıkarız



"DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ"



Dünyanın her yerinde Türk vatandaşlarının olduğuna dikkat çeken Ali Türkkan, EURO2024'te tribünlerin dolmasını beklediğini söyledi. Türkkan, "Yani bizim kadar, Türkler kadar her yerde olan ve her yere gelen bir taraftar kitlesi daha olduğunu zannetmiyorum. Gerçekten dünyanın her yerindeyiz. Zimbabwe' de düzenlense orda da tribünü doldururuz. O yüzden Türkiye" dedi.



TÜRKİYE'NİN BAŞARISI NE OLUR?



Türkiye'nin zor maçları kazandığını ancak kağıt üstünde daha basit gözüken maçları kaybedebildiğine dikkat çeken Türkkan, "Yani bazen böyle olmayacak maçları kazanıyoruz, bazen elimizden kayıp gidiyor. Türkiye'nin o kadar istikrarsız bir performansı var ki inan ben bir şey diyemiyorum ama en iyisi olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.