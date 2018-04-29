Fransa Ligue 1'de 35. haftadailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 45. dakikasında Ludovic Blas ile öne geçen Guingamp, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.Guingamp 68. dakikada Briand'ın golüyle farkı 2'ye çıkarmasına karşın Edinson Cavani'nin 75. dakikada penaltıdan kaydettiği golle skor 2-1'e geldi.Son sözü yine 82. dakikada Edinson Cavani söyledi ve Paris Saint-Germain ile Guingamp 2-2 berabere kaldı.Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain'in puanı 91 oldu. Guingamp ise puanını 46'ya çıkardı.