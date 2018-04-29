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Şampiyon PSG evinde 1 puanı zor kurtardı!

Fransa Ligue 1'de 35. haftada Paris Saint-Germain, 2-0 geriye düştüğü maçta Guingamp ile 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Şampiyon PSG evinde 1 puanı zor kurtardı!
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29 Nisan 2018 23:55
Fransa Ligue 1'de 35. haftada Paris Saint-Germain ile Guingamp karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 45. dakikasında Ludovic Blas ile öne geçen Guingamp, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Guingamp 68. dakikada Briand'ın golüyle farkı 2'ye çıkarmasına karşın Edinson Cavani'nin 75. dakikada penaltıdan kaydettiği golle skor 2-1'e geldi.

Son sözü yine 82. dakikada Edinson Cavani söyledi ve Paris Saint-Germain ile Guingamp 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain'in puanı 91 oldu. Guingamp ise puanını 46'ya çıkardı.



 

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