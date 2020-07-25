'Şampiyon olurken hiç sorun yok muydu?'

Galatasaray'ın Antalyaspor deplasmanında 2-2 berabere kaldığı maçın ardından TRT yorumcusu Tümer Metin'in Fatih Terim'in maç sonu sözlerine dikkat çeken yorumlarda bulundu.



Terim'in Antalyaspor maçı sonunda sezon değerlendirmesi yaparken kullandığı söyleri değerlendiren Metin, "Şampiyonluklar yakalanırken bahsedilen sorunlar yok muydu?" sözlerini kullandı.



Tümer Metin'in Terim'in açıklamalarına yönelik sözleri şu şekilde:



"ŞAMPİYONLUKLAR GELİRKEN BU SORUNLAR YOK MUYDU?"



"Bu sene giden şampiyonlukta hoca kendi üslubunca tecbüresiyle röntgeni Andone, Muslera'nın sakatlandığı pozisyonlara çekiyor. Geldiğimden bu yana şampiyonluk ve mali başarı yakalandı diyor Fatih hoca. Şampiyonluklar yakalanırken bu sorunlar yok muydu? Türkiye'de hocalar hiç hata yapmıyor."



"BAŞKANLAR, HOCALAR, TEKNİK ADAMLAR ZATEN HİÇ HATALI DEĞİL TÜRKİYE'DE"



"Türkiye'de başarısız hoca hiç yok zaten. İllaki dışarıda hocaların başarısızlığını isteyenler var, TFF zaten hep kötü başarısız olduklarında. Şampiyon olduklarında transferi de ben yaptım hepsini ben yaptım. Takım dökülüyorsa dışarıdan etken var. Benim futbolcum hiç kötü değil, hakemler kötü. Başkanların zaten hiç hatası yoktur. Federasyon engelliyordur onları da, hiç hata yapmazlar. İdame, ikamede falan hiiiç, sıfır hata. Ama böyle olmaz ki, o zaman kazandığın başarının kıymeti yok. Başarının içini boşaltıyorsun. Şu anda sana bir güç dur dediyse o zaman şampiyon olduğunda itti mi o güç seni. Bu doğru değil, ben bunu benimsemiyorum. İğneyi batıralım kendimize de çuvaldız ne olacak?"



"GALATASARAY ÖZELİNDE DEĞİL, HERKESTE BU VAR"



"Başarılı olduğunda herkese ve her şeye rağmen başarılı olmak var. Bizim yine başarınızı istemiyordunuz ama herkese herşeye rağmen başarılı olduk diyorsunuz. Bunu Galatasaray özelinde değil, herkes için söylüyorum"



