Şampiyon öğretmenler, öğrencilerine tekvando öğretiyor

Tekvandoda ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyonlukları bulunan milli sporcular Volkan Yalçınkaya ve Alper Sadıkoğlu, beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptıkları okullardaki öğrencilerine ücretsiz tekvando dersleri veriyor.



Son olarak 19-21 Kasım'da Portekiz'de düzenlenen 15. Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan beden eğitimi öğretmenleri Volkan Yalçınkaya ile Alper Sadıkoğlu, mesai saatleri dışında da öğrencilerinin spor kültürü kazanmaları için uğraş veriyor.



Öğretmenlerden Volkan Yalçınkaya, İzmir'in Menderes ilçesindeki Görece Mustafa Kemal Ortaokulunda, Alper Sadıkoğlu Seniha Mayda Ortaokulunda tekvando kursu açtı.



Yalçınkaya ve Sadıkoğlu, beden eğitimi derslerinin dışında da öğrencilerine tekvando öğretiyor.



Öğretmenler, okulların salonlarına açtıkları kurslarda tatami gibi malzeme eksiklerinin giderilmesi için kişi ve kuruluşlardan destek bekliyor.



Volkan Yalçınkaya AA muhabirine, ünlü sinema yıldızı Jean Claude Van Damme hayranlığı nedeniyle tekvando ile ilgilenmeye başladığını ve bugüne değin pek çok madalya kazandığını ifade etti.



Beden eğitimi öğretmenliğini 9 yıldır yaptığını aktaran Yalçınkaya, dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalyalar kazanacak sporcular yetiştirme hedefiyle kurslar da düzenlediğini belirtti.



Okulunda da tekvando kursu açtığını aktaran Yalçınkaya, "Tekvando, aşk isteyen bir spor. Keyifle severek yapıyorum. Öğrenciler de yetiştiriyoruz. Bir öğretmen ve milli sporcu olarak hedefim ahlaklı, düzgün insanlar yetiştirmek." dedi.



Alper Sadıkoğlu ise tekvandoya 12 yaşında başladığını ve hiç bırakmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:



"Mahallemizde en yakın gidebileceğimiz spor salonu tekvando vardı o yüzden tekvando seçtim. 17 yaşında milli sporcu oldum. Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okudum. Tekvando her zaman hayatımın vazgeçilmez bir parçasıydı. Şu anda siyah kuşakta dördüncü dan seviyesindeyim. Türkiye şampiyonluklarım var, 2007 Avrupa şampiyonluğum var, Uluslararası Belçika Turnuvası'nda ikinciliğim var. Portekiz'de yapılan 15. Avrupa Şampiyonası'nda da üçüncülük derecesini elde ettim."



Sadıkoğlu, halk eğitim müdürlüklerinde ve okullarda tekvando dersleri verdiğini belirterek, "Amacımız çocuklara spor kültürünü aşılamak. Topluma faydalı bireyler olmaları için çalışıyoruz. 40 öğrencim var kurslarımda. Onları başarılı birer sporcu olarak yetiştirmek istiyorum. Özellikle olimpiyatlarda başarılı olacak sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.









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