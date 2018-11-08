Şampiyon motosikletçi kazada hayatını kaybetti!

Türkiye Şampiyonlukları bulunan motosiklet sporcusu İbrahim Yıldız, dün gece E-5 Küçükçekmece'de geçirdiği motor kazasında hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre olay dün gece E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde yaşandı. Türkiye Şampiyonlukları bulunan motosiklet sporcusu İbrahim Yıldız, arkadaşı Zeki K. ile birlikte yola çıktı.Yıldız'ın kullandığı motosiklet Küçükçekmece mevkiinde bir anda kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede İbrahim Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Zeki K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yıldız'ın ölümü motosiklet camiasını yasa boğdu. Türkiye Motosiklet Federasyonu ve motosiklet tutkunları, Yıldız'ın ölümü ile ilgili başsağlığı mesajları paylaştı.