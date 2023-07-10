Şampiyon milli yüzücüler yurda döndü

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 7 madalya kazanan milli sporcular, yurda döndü.



Başkent Belgrad'dan kalkan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen milli kafileyi, Türkiye Yüzme Federasyonu yetkilileri ile sporcuların aileleri karşıladı.



Şampiyonada madalya kazanan Merve Tuncel, Kuzey Tunçelli ve Emir Batur Albayrak, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Turnuvada 2 altın ve 1 gümüş madalyanın sahibi olan Merve Tuncel, "Bu, benim dördüncü ve son senemdi. 800 metre ve 1500 metre serbestte 3. kez altın madalya alarak Avrupa gençler tarihinde bir rekora imza attım. Üç sene üst üste altın madalya alan ilk sporcu oldum. 400 serbestte de sakatlığım sebebiyle tam istediğim performansı sergileyemedim. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Şampiyonada birer altın ve bronz madalya kazanan Kuzey Tunçelli, elde ettikleri başarının önemine değinerek, "Çok büyük bir gurur. Bu, benim ilk yarışlarım. Önümüzde çok uzun yıllar var. Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum ve edeceğim." diye konuştu.



Organizasyonda bir bronz madalya elde eden Emir Batur Albayrak ise, "Avrupa Gençler Şampiyonası, çok sert bir yarış. En kaliteli yarışlardan biri. Ülkemi temsil ettiğim için çok gurur duyuyorum. Kariyerimin başında böyle bir başarı elde etmek çok gurur vericiydi." şeklinde görüş belirtti.



Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ayrıca 4x200 metre serbest stil erkek bayrak takımı da bronz madalyanın sahibi oldu.



