İngiltere Premier Lig'in kapanış haftasında şampiyon Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya geldi. St. James Park'ta oynanan mücadeleyi Liverpool 3-1'lik skorla kazandı ve sezonu 3 puanla kapattı.



Newcastle United 1. dakikada Gayle'in golüyle öne geçerken, Liverpool'a galibiyeti getiren goller 38. dakikada Van Dijk, 59. dakikada Origi ve 89. dakikada Mane'den geldi.



Bu sonuçla Liverpool sezonu 99 puanla tamamlarken, 6 maçtır kazanamayan Newcastle United ise 44 puanla, 13. oldu.



