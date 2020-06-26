Şampiyon Liverpool: Hala kıracakları rekorlar var!

Liverpool, Jürgen Klopp'un önderliğinde tam 30 yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu kazandı. Rekorlara meydan okuyan bir takıma dönüşen Liverpool, sezon boyunca gösterdiği performansla futbolseverlerin beğenisini kazandı.Hızlı ve etkili hücumlarının yanı sıra, topu kaybettiği anda yaptığı kolektif defans ile rakiplerine nefes almayan Liverpool ekibi için sezon şampiyonluğa rağmen bitmiş değil.İki sezon önce 100 puan toplayarak ve attığı gol, kazandığı maç sayısı ile geçilmesi imkansız görülen City'nin rekorları, Liverpool'un hedefleri arasına girdi.Liverpool kalan 7 haftada daha önce Premier Lig'de zirve olarak görülen bazı istatistikleri geçme şansına sahip... İşte Kırmızıların hedefindeki o rekorlar...Manchester City, Guardiola ile birlikte 2018 yılında 100 puanla ligi domine ederken, bunu 32 galibiyet alarak yaptı. Gök Mavililer, aynı başarıyı bir sonraki sezonda da tekrar ederek, yine şampiyonluk kupasını kimseye bırakmadı.Liverpool'un, Premier Lig'de bu sezon 31 maç sonunda 28 galibiyeti bulunuyor. Klopp'un takımı kalan 7 maçında 5 galibiyet daha alırsa Manchester City'nin rekorunu kıracak.Liverpool, bu rekoru en erken 15 Temmuz'da Arsenal karşısında kazanarak kırabilir. Liverpool'un sıradaki 5 maçı ise; Manchester City, Aston Villa, Brighton, Burnley ve Arsenal'e karşı olacak.Premier Lig'de bir sezonda en çok puan toplayan takım, 2017/2018 sezonunda 100 puan toplayan Manchester City oldu. Liverpool'un rekoru kırması için, önündeki maçlarda 15 puan toplaması gerekiyor.31 maç sonunda 86 puanı bulunan Liverpool, bu rekoru en erken 15 Temmuz günü Arsenal karşısında kazanarak kırabilir.- Manchester City 2017/2018 100 puan- Manchester City 2018/2019 98 puan- Liverpool 2018/2019 97 puan- Chelsea 2004/2005 95 puan- Chelsea 2016/2017 93 puan- Manchester United 1999/2000 91 puanHali hazırda iç sahadaki bütün maçlarını kazanan Liverpool, 16 galibiyet aldı. Daha önce Premier Lig'de en çok iç saha galibiyeti rekoruna ise, birden fazla takım sahip oldu.Bu takımlar 2005/2006 sezonunda Chelsea, 2010/2011 sezonunda Manchester United, 2011/2012 ve 2018/2019 sezonlarında Manchester City oldu.Bu takımlar söz konusu sezonlarda iç sahalarındaki 18 maçı kazandı. Bu durumda iç sahada 3 maçı kalan Liverpool için, hata payı kalmıyor.Liverpool'un rekoru kırmak için iç sahada kalan; Aston Villa, Burnley ve Chelsea maçlarını kazanması gerekiyor.Premier Lig'de tarihi sezonunda Manchester City'e karşı 23 puan farkla önde olan Liverpool, en büyük puan farkıyla şampiyonluk ihtimalinden uzak değil.2 Temmuz günü rakibi Manchester City'le karşılaşmanın da avantajına sahip olacak olan Liverpool ekibi, bu maçı kazanırsa da büyük oranda bu rekoru kırmayı da garantileyecek.Premier Lig'de daha önce bir sezonda en büyük puan farkıyla şampiyonluk; 2017/2018 sezonunda rakibi Manchester United'e 19 puan fark atan Manchester City oldu.Liverpool, City karşısında kaybetse dahi puan farkı 20'ye inecek ve Kırmızıların kalan maçlarında en azından City kadar puan toplaması bu rekoru kırmasına yetecek.